„Dėl Ukrainos pusės nenoro paveikti nacionalistus ar pratęsti paliaubas 18 val. Maskvos laiku (17 val. Lietuvos laiku) buvo atnaujinti puolamieji veiksmai“, – sakė Gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas vaizdo pranešime.

Anksčiau šeštadienį Rusija paskelbė sustabdžiusi puolimą ir atidariusi humanitarinius koridorius išvykti civiliams iš Mariupolio ir kaimyninio Volnovachos miesto.

Pasak I. Konašenkovo, „nei vienam civiliui“ nepavyko išvykti humanitariniais koridoriais.

„Nacionalistų junginiai naudoja šių miestų gyventojus kaip „gyvuosius skydus“, – kalbėjo I. Konašenkovas.

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija mano, kad Rusija šeštadienį žadėjo paskelbti paliaubas prie apsupto Mariupolio miesto tam, kad išvengtų tarptautinio pasmerkimo ir pergrupuotų savo pajėgas puolimui, praneša „The Guardian“.

„Kaltindama Ukrainą neva nesilaikant susitarimo, Rusija tikriausiai siekė permesti atsakomybę už civilių aukas mieste dabar ir ateityje“, – sako Gynybos ministerija.

Rusija žadėjo atidaryti „humanitarinius koridorius“ Mariupolio mieste ir Volnovachos miestelyje, Ukrainos pietryčiuose.

Vėliau rusai kaltino ukrainiečių karius neišleidžiant civilių.

Tuo metu Mariupolio miesto taryba teigė, kad Rusijos pajėgos nesilaikė jokių paliaubų ir nesiliovė bombarduoti miesto, todėl žmonės turėjo slėptis nuo sprogimų.

Mieste nėra vandens, elektros ir šildymo bei trūksta maisto, o situacija lyginama su Leningrado blokada Antrojo pasaulinio karo metais.

Šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo konferencijos metu valandą kalbėjosi su JAV senatoriais ir ragino juos labiau remti Ukrainą, kuri ginasi nuo Rusijos puolimo, informuoja „The Guardian“.

Pokalbis vyko „Zoom“ platformoje, o jame dalyvavo visi 100 senatorių. Jų padėjėjai vėliau sakė žurnalistams, kad V. Zelenskis prašė Ukrainai perduoti daugiau lėktuvų ir bepiločių skraidyklių.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas penktadienį pareiškė, kad Aljansas neįves neskraidymo zonos virš Ukrainos po Kyjivo raginimų padėti sustabdyti Rusijos bombardavimus.

Rusijos kariai įsirengė štabą mieste Sumų srityje ir šaudo į civilius gyventojus

Sumų srityje, rusų įsibrovėliai įkūrė štabą ir apšaudė civilius gyventojus, praneša „Unian“. Nurodoma, kad tokią žinią paskelbė Sumų karinės administracijos vadovas Dmitrijus Živitskis.

„Trostjanece žmonėms neįmanoma išeiti į gatves. Rusijos kariškiai plėšė, laužė bankomatus, šaudo į civilius gyventojus, kurie išeina į gatvę, paima į rankas mobilųjį telefoną. Mes bijome, kad jie ir toliau žudys civilius“, – sakė D. Živitskis.

Sumų karinės administracijos vadovo teigimu, centrinė ir pietinė Sumų regione vykdomos oro atakos. Rusijos kariai apšaudo svarbiausią miestų, kuriuose vis dar gyvena civiliai, infrastruktūrą.

„Ochtyrka buvo subombarduota per pastarąją valandą. Artilerijos apšaudymai taip pat vyko Lebedine. Miestas daugiausia liko be elektros. Pusė Okhtyrkos taip pat be elektros ir nėra šildymo, karšto vandens. Tokia situacija skirtinguose Sumų miesto rajonuose – kone trečdalyje miesto. Dėl elektros trūkumo negalima įjungti siurblinių, kurios tiekia vandenį“, – sakė D. Živitskis.

Sumų OVA pirmininkas patikino, kad jie dar atsilaiko, o Rusijos karius demoralizuoja ukrainiečių veiksmai. Anot jo, ištisos Rusijos kariuomenės kolonos apsisuka ir bėga Rusijos link.

„Sausumos operacija įstrigo. Tokio griežto atkirčio jie nesitikėjo, o žmonės net plikomis rankomis stabdo tankus ir šarvuočius. Rusijos kariškiai išvažiuoja į miestus ir ieško, kaip grįžti. Prieš kelias dienas visa kolona rusiškos technikos grįžo atgal į Rusiją“, – pridūrė Sumų srities vadovas.

Rusijos pajėgos Borodjankoje užėmė psichiatrijos ligoninę

Rusija šeštadienį buvo perėmusi psichiatrijos ligoninę Borodiankoje, kurioje yra 670 žmonių. Apie tai pranešė Ukrainos gubernatorius. Kaip jis skelbė, Ukrainos pajėgoms iš pradžių nepavyko evakuoti 670 viduje esančių žmonių.

„Šiandien mes nesuprantame, kaip evakuoti šiuos žmones, kaip jiems padėti“, – sakė Oleksijus Kuleba. „Jiems baigiasi vanduo ir vaistai“, – pridūrė jis. „Tai žmonės, turintys tam tikrų specialiųjų poreikių, jiems reikia nuolatinės pagalbos... daugelis jų jau daugelį metų guli lovoje.

„Unian“ vėliau šeštadienį vakare paskelbė, kad Ukrainos kariuomenė išlaisvino Rusijos Federacijos okupantų užgrobtą psichoneurologinį dispanserį Borodyankoje.

Kyjivo regioninės valstybės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba patvirtino, kad psichiatrijos ligoninė Borodiankoje buvo išlaisvinta nuo rusų pajėgų kareivių, tačiau jie nepasitraukė iš gyvenvietės teritorijos.

„Apie 13 val. į ambulatoriją patekęs specialusis padalinys tam laikui išlaisvino žmones ir paliko patalpas. Nepaisant to, Rusijos kariai iš gyvenvietės teritorijos neišėjo. Žinoma vietos žmonėms, kas ten liko, išlieka didelis stresas, bet situacija dabar kiek geresnė“, – sakė jis.

Ukrainos užsienio reikalų ministras susitiko su JAV valstybės sekretoriumi

Dešimtą Rusijos karo prieš Ukrainą dieną, pastarosios šalies užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį Lenkijos-Ukrainos pasienyje susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, informuoja AFP.

Susitikimas vyko ypatingo saugumo sąlygomis Korčiovos-Krakoveco pasienio kontrolės punkte, per kurį iš Ukrainos traukiasi karo pabėgėliai, o pokalbis truko 45 minutes. Aptartas ginklų tiekimas Kijevo kariuomenei ir tolesnis spaudimas Maskvai pasauliniu mastu.

D. Kuleba paragino JAV valstybės sekretorių padidinti ginkluotės tiekimą Ukrainai, ypač karinių lėktuvų ir sunkiųjų priešlėktuvinių ginklų, su kuriais būtų galima kovoti prieš Rusijos karines oro pajėgas. Anot jo, jei nepavyks kontroliuoti oro erdvės – žus daug daugiau ukrainiečių.

„Mus tenkina prieštankinių ginklų ir amunicijos tiekimas, dėl kurių jau buvo susiarta“, – ministras po susitikimo sakė žurnalistams.

Jis taip pat kritikavo NATO nenorą paskelbti Ukrainos oro erdvę neskraidymo zona, kuri neleistų Rusijos lėktuvams laisvai judėti puolant taikinius ir transportuojant karius.

„Manau, kad tai silpnumo ženklas. Ukrainos žmonės sumokės už NATO nenorą veikti“, – pareiškė D. Kuleba.

Penktadienį NATO paskelbė, kad neskraidymo zonos virš Ukrainos įvedimas reikštų tiesioginį aljanso ir Rusijos konfliktą, o tokiu atveju karas galėtų išplisti.

Nepaisant to, Ukrainos diplomatijos vadovas dėkojo už koordinuotą pasaulio valstybių reakciją taikant griežtas sankcijas Rusijai ir remiant Ukrainą.

Tačiau jis išreiškė susirūpinimą, kad ilgainiui valstybės gali „pavargti“ taikyti sankcijas, ypač jei jos paveiks jų pačių ekonomiką.

„Ukraina vis tiek laimės šitą karą nes tai žmonių karas už savo žemę. Vienintelis klausimas yra kokią kainą teks sumokėti. Jei mūsų partneriai toliau imsis drąsių sisteminių sprendimų didinti ekonominį ir politinį spaudimą, jeigu jie toliau tieks mums reikalingus ginklus, – ta kaina bus mažesnė. Tačiau jei kas nors pasaulyje ims justi sankcijų „nuovargį“, tuomet daugiau žmonių Ukrainoje mirs, kentės“, – sakė ministras.