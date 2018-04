Prokurorai nurodė, kad 32 metų Husnaino Rashido susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ paskelbtame pranešime buvo ketverių metų princo nuotrauka, jo mokyklos adresas, džihadistų kovotojo siluetas ir žinutė „net karališkoji šeima nebus palikta ramybėje“. H. Rashidas taip pat kaltinamas keliuose kituose pranešimuose kurstęs smurtines atakas ir ieškojęs informacijos, kaip išvykti į Siriją ir prisijungti prie IS. Įtariamasis buvo sulaikytas lapkričio 22-ąją; jam pateikti kaltinimai rengus teroro atakas, kursčius terorizmą ir skleidus teroristinio pobūdžio pranešimus. Pirmadienį viename Londono teisme H. Rashidas neigė visus jam pateiktus kaltinimus. Vyriškio teismas prasidės gegužės 14-ąją.

