Terorizmo ekspertas: IS nebeturi pajėgumų rengti sudėtingus išpuolius

IS nebegali rengti ilgai planuotų ir sudėtingų išpuolių, tokių kaip 2015 m. Paryžiuje, tvirtina Londono karališkojo koledžo saugumo studijų profesorius P. Neumannas.

2015 m. lapkritį teroristai vienu metu surengė išpuolius penkiose vietose Prancūzijos sostinėje, įskaitant „Bataclan“ teatrą ir „Stade de France“ stadioną. Per išpuolius žuvo 130 žmonių.

P. Neumanno teigimu, IS teroristai susilpnėjo po to, kai neteko teritorijų kontrolės Sirijoje ir Irake. Pasak P. Neumanno, „kalifatas nebeegzistuoja“, todėl IS dabar kur kas sunkiau užverbuoti naujų kovotojų.

Taigi, IS ekstremistų grėsmė dabar yra gerokai mažesnė nei prieš šešerius metus, tačiau pavieniai džihadistai vis dar gali kelti pavojų.

Pasak profesoriaus, po 10 metų IS veikiausiai visiškai nebeveiks.