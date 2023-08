Institucijos trečiadienį nurodė evakuoti keturis kaimus. „Šis gaisras turi milžinišką potencialą, paprašėme papildomos paramos, – vietos radijui sakė Rosa Davila, Tenerifės miesto tarybos pirmininkė. – Jis daugiausiai šėlsta Corona Forestal (nacionaliniame parke), ten daug pušų ir miškų. Tai stati teritorija, todėl būtini lėktuvai“.

Trečiadienio rytą gaisras, kuris kilo antradienio vakarą, jau buvo sunaikinęs 130 hektarų plotą netoli Teidės vulkano, aukščiausios Ispanijos viršūnės. Pasak Kanarų radijo, virš teritorijos skraido gesinimo lėktuvai. Evakuoti keturi kaimai.

Praėjusiomis savaitėmis Kanarų salas alino karščio banga. Gelbėjimo tarnybos įspėjo, kad sausra didina miškų gaisrų pavojų.

Spanish authorities ordered the evacuation of four villages on the Canary island of Tenerife after a wildfire broke out in the nature park surrounding the Mount Teide volcano https://t.co/EYy2kVtvO5 pic.twitter.com/SajOnArH4T