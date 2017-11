Gelbėjimo tarnybų pareigūnai į Adechėje esantį „Butterfly Disco Club“ atvyko apie 2 val. 30 min. vietos (4 val. 30 min. Lietuvos) laiku, kai į rusį įgriuvo maždaug keturių kvadratinių metrų ploto grindų ruožas. Tarp sužeistųjų buvo du prancūzai, du britai, rumunas ir Belgijos pilietė, nurodė vietos ugniagesiai gelbėtojai. „Įgriuvus grindims, žmonės krito į rūsį per vieno aukšto aukštį“, – pranešė Kanarų salų regioninė vyriausybė. Pareigūnai nurodė, kad klubo rūsys incidento metu buvo tuščias ir nenaudojamas. 21 sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę, dar vienam žmogui pagalba buvo suteikta vietoje, jis buvo paleistas. Likę 18 žmonių į ligoninę važiavo savo valia, sakė Tenerifės meras. Nukentėjusiesiems lūžo kojos, buvo patemptos kulkšnys, kai kurie susižeidė nuo sumušimų. Du sužeidimai buvo laikomi rimtais. „Butterfly Disco Club“ yra populiarus Tenerifės gėjų klubas. Į Kanarų salas kasmet atvyksta 13,3 mln. užsienio šalių turistų. Tai lankomiausia Ispanijos vieta po Katalonijos.











