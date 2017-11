Pagalbos tarnybos, gavusios pranešimą, kad Adechėje, Tenerifės salos pietvakarinėje dalyje, naktiniame klube įgriuvo apie keturi kvadratiniai metrai grindų, į įvykio vietą atvyko apie 2 val. 30 min. vietos laiku, pranešė Kanarų salų regioninė vyriausybė. „Įgriuvus grindims, žmonės krito į rūsį per vieno aukšto aukštį“, – nurodoma pranešime. Ugniagesiai evakavo pastatą, 22 sužeistieji nuvežti į ligoninę, dviejų būklė – sunki. Nukentėjusiems lūžo kojų kaulai, patemptos sausgyslės, yra nubrozdinimų. Tarp nukentėjusiųjų be ispanų yra dar du prancūzai, viena belgė ir vienas rumunas. Policija tirią šia nelaimę.

