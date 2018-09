Neįprastą reginį buvo galima išvysti Greivsendo rajone maždaug 50 km į rytus nuo Londono. Pranešta, kad banginis maitinosi netoli kelių baržų.

Televizijos sraigtasparniai nufilmavo banginį iš oro, o pareigūnai prašė visuomenės pernelyg prie jo nesiartinti.

Gamtosaugos organizacija „Whale and Dolphin Conservation“ nurodė, kad baltieji banginiai paprastai sutinkami toliau į šiaurę.

„Baltieji banginiai gyvena šaltuose arktiniuose vandenyse prie Grenlandijos, Svalbardo ir, taip pat, Barenco jūroje, – sakoma organizacijos pareiškime. – Anksčiau baltieji banginiai prie JK krantų buvo pastebėti tik maždaug 20 kartų, bet tai buvo prie Nortumberlando, Šiaurės Airijos ir Škotijos.“

Well this is as close as it gets folks - but hey its a Beluga Whale in the Thames WOW! Exciting but sadly more heartbreaking - i wish it all the luck in the world, it will need it #beluga #thames #wildlifecameraman #uk pic.twitter.com/mkAZK7VdM0— richard taylor-jones (@rtaylorjones) September 25, 2018