Susan Abulhawa Tel Avivo Ben Guriono oro uoste buvo sustabdyta ketvirtadienį vakare, sakė Palestiniečių literatūros festivalio, kuriame rašytoja turėjo dalyvauti, atstovas. Penktadienį ryte S. Abulhawa apskundė sprendimą Izraelio teismui, bet jos skundas buvo atmestas. Tai reiškia, kad ji tikriausiai bus deportuota artimiausiomis valandomis, pridūrė atstovas. Romano „Rytai Džanine“ (Mornings in Jenin) autorė S. Abulhawa turėjo dalyvauti festivalio renginiuose Jeruzalėje ir Vakarų Kranto Ramalos mieste. Tarp festivalio rėmėjų yra Britų taryba. Imigracijos tarnybos atstovė Sabine Haddad (Sabinė Hadad) naujienų agentūrai AFP sakė, kad S. Abulhawa nebuvo įleista į šalį dėl 2015 metų incidento, kai ji bandydama atvykti per sienos perėją iš kaimyninės Jordanijos atsisakė atsakyti į saugumo darbuotojų klausimus. „Ji tuomet nebuvo įleista, jai buvo pasakyta, kad kitą kartą, kai ji atvyks, jai reikia (tai) iš anksto suderinti“, – sakė S. Haddad. Šį kartą S. Abulhawa „atskrido iš anksto nesusitarusi dėl atvykimo“. S. Haddad pridūrė, kad S. Abulhawos sulaikymas nėra susijęs su parama judėjimui „Boycott, Divestment and Sanctions“ („Boikotas, investicijų atsiėmimas ir sankcijos“, BDS). 2017 metų kovą Izraelio parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo draudžiama atvykti į šalį BDS šalininkams. Minimą judėjimą įkvėpė tarptautinė kampanija prieš apartheidą Pietų Afrikoje. Praėjusį mėnesį amerikiečių studentė Lara Alqasem dvi savaites praleido sulaikyta Izraelyje, kol buvo nagrinėjamas jos skundas dėl draudimo atvykti į šalį, susijusio su ankstesne jos parama vienai propalestinietiškai boikoto kampanijai. Galiausiai Izraelio Aukščiausiasis Teismas panaikino draudimą ir L. Alqasem buvo leista patekti į šalį.

