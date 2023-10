„Šiandien – Šabo diena (šeštadienis, kai religingi žydai nedirba jokio darbo – red.), todėl neveikia jokios įstaigos ir parduotuvės, nebent priklausančios arabams, tad gatvės – ištuštėjusios. Nors, kita vertus, mačiau šunis vedžiojančius ir krosą bėgančius žmones“, – portalui „Delfi“ sakė į Izraelio sostinę su grupe koncertuoti atvykęs S. Jurkevičius.

Jis minėjo, kad šeštadienį oro pavojų skelbiančios sirenos ėmė kaukti apie 5 valandą ryto, jis išėjęs į viešbučio balkoną pamatė danguje skriejančią raketą bei išgirdęs garsų pokštelėjimą. Lietuvis spėja, kad tai buvo Izraelio oro gynybos sistemos „Geležinis kupolas“ raketa, gebanti ore naikinti į valstybės teritoriją leidžiamas Palestinos teroristų raketas.

BREAKING: At least 100 Israelis have been killed and 800 wounded as Hamas attacks continue.#Hamas | #Israel | #MiddleEasthttps://t.co/tZK8boI4eL