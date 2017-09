Šaudynės įvyko sekmadienį apie 20 val. vietos (pirmadienį 4 val. Lietuvos) laiku. Pleinas yra už maždaug 30 km į šiaurės rytus nuo Dalaso. Pleino policijos atstovas Davidas Tilley sakė, kad sekmadienį vakare pareigūnams buvo pranešta apie viename gyvenamajame name nuaidėjusius šūvius. Patikrinti pranešimo į įvykio vietą atvykęs policininkas užėjo į namą ir susidūrė su įtariamu šauliu. Šis pasipriešino pareigūnui, todėl policininkas ėmė šaudyti ir nukovė įtariamąjį, sakė D. Tilley. Per incidentą buvo sužeisti dar du žmonės, tačiau tikslesnės informacijos apie jų būklę nėra. Aukų ir įtariamojo tapatybės kol kas nenustatytos. Tarp žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų vaikų nėra. Policija aiškinasi įtariamojo motyvus ir kitas įvykio aplinkybes. D. Tilley pažymėjo, kad Pleine nedažnai pasitaiko tokių nusikaltimų. Jis nenurodė, ar to namo, esančio gana ramiame rajone, gyventojai anksčiau turėjo reikalų su policija.

