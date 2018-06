Teksaso Korjelio apygardos pagalbos tarnybų vadovas Bobas Harrellas nurodė, kad per incidentą nenukentėjo ligoninės darbuotojai ar pacientai. Nelaimė įvyko antradienį apie 14 val. 30 min. vietos (6 val. 30 min. Lietuvos) laiku statybvietėje 25 vietų ligoninėje Geistvilyje, apie 58 km į vakarus nuo Veiko miesto. Pasak įvykio liudininkų, remontuojamame ligoninės priestate sprogo generatorius. Elektros tiekėjos „Texas-New Mexico Power Company“ atstovas nurodė, kad dėl šio sprogimo be elektros liko nemažai Geistvilio gyventojų. Pacientai buvo evakuoti iš ligoninės į du netoliese esančius slaugos namus. Geitsvilis turi apie 12 400 gyventojų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.