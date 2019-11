„Informuojame, kad paskelbta privaloma evakuacija visiems, esantiems 0,5 mylios (0,8 km) spinduliu nuo TPC fabriko Port Nečese“, – pranešė vietos ugniagesiai socialiniame tinkle „Facebook“.

Socialinėje žiniasklaidoje išplatintuose vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti didžiulis sprogimas. Vienas gyventojas pasakojo prabudęs nuo didžiulio trenksmo ir pamatęs „mus nuklojusias šukes“.

25 metų Ryanas Mathewsonas, su šeima gyvenantis už kelių minučių kelio nuo gamyklos, naujienų agentūrai AFP sakė: „Pabudę pamatėme mus nuklojusias šukes, įlinkusias lubas, vidun įverstas duris.“

Pasak jo, sprogimas šeimą „sukrėtė ir įbaugino“.

Apygardos teisėjas Jeffas Branickas vietos naujienų svetainei „KFDM News“ sakė, kad apie sužeistus žmones nepranešta.

Naftos chemijos gamykla, kurioje įvyko sprogimas, yra maždaug už 135 km nuo Hjustono.

Plant explosion rocks southeastern #Texas.

The explosion from the Port Neches plant, which produces chemical and petroleum-based products, blew out windows on homes several miles away. https://t.co/f9VuBgd0HA pic.twitter.com/e9JOgVRzya