Pasak Polko apygardos šerifo biuro, visi jie buvo nušauti. Du vyrai buvo aptikti viduje, o dvi moterys ir mergytė – šalia namo. Šerifo vyriausiasis pavaduotojas Byronas Lyonsas sakė, kad nužudyti suaugusieji yra Ashley Delaney, jos vyras Randy Hornas ir moters seneliai Carlos Delaney bei Lynda Delany. Vaiko tapatybė kol kas neatskleista. Anot pareigūno, miegamojo drabužinėje buvo rasta užsirakinusi moteris, papasakojusi tyrėjams, kad pirmadienį apie 5 val. 30 min. (13 val. 30 min. Lietuvos laiku) ją pažadino poškėjimas. Ji paskambino savo sūnui, o šis apytiksliai 10 val. 30 min. apie incidentą pranešė policijai. B. Lyonsas pridūrė, jog maždaug 120 km į šiaurės rytus nuo Hjustono esančiame name buvo aptiktas šaunamasis ginklas ir nurodė, kad šiuo metu neieškoma jokio įtariamojo. Jis atsisakė apibūdinti nelaimę kaip žmogžudystės ir savižudybės incidentą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.