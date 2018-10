Incidentas įvyko šeštadienio popietę Tafto miestelyje, esančiame už 19 km į šiaurę nuo Korpus Kristi, nurodė Teksaso viešojo saugumo departamentas. Policijos seržantas Nathanas Brandley sakė, kad ginčas kilo tarp tolimų giminaičių. Pareigūnai neatskleidė, kokia buvo šio kivirčo priežastis. Pasak N. Brandley, teisėsauga sulaikė vieną 20-metį. Šio vyro 37 metų tėvas irgi yra įtariamas, bet jis nebuvo suimtas, pridūrė pareigūnas. Jis nurodė, kad šaudynių aukomis tapo 62 metų Juanas Espinoza Sr., 20-metis Juanas Sandovalis III; 22 metų Jeremy Sandovalis ir 25 metų Nicky Sandovalis. N. Brandley sakė, kad trys jaunesni vyrai yra Juano Espinozos Sr. anūkai. Sužeistas 43 metų Juanas Espinoza Jr. buvo nuskraidintas sraigtasparniu į Korpus Kristi ligoninę. N. Brandley sakė, kad vyras tikriausiai išgyvens.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.