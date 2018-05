BBC praneša, kad per incidentą žuvo 10 žmonių. „Su labai sunkia širdimi šiuo metu galiu patvirtinti, kad prarasta 10 gyvybių, dar 10 (žmonių) buvo sužeisti“, – po išpuolio Santa Fė mieste per spaudos konferenciją sakė gubernatorius Gregas Abbottas. Po incidento buvo suimtas įtariamas, 17-metis mokinys Dimitrios Pagourtzis. Vaikinas prieš pakeldamas ginklą savo Instagram paskyroje dalinosi nuotraukomis su ginklais bei marškinėliais su užrašu „gimęs žudyti“. Prieiga prie apylinkėje esančių ugdymo įstaigų buvo užblokuota, tačiau padėtis dabar yra „suvaldyta“, paskelbė pareigūnai. „Šį rytą mokykloje įvyko incidentas, kuriame dalyvavo aktyvus šaulys. Padėtis tebėra aktyvi, tačiau ji suvaldyta“, – savo svetainėje paskelbė viename Hjustono priemiesčių esanti Santa Fė vidurinė mokykla. „Buvo patvirtinta sužeidimų“, – nurodė įstaiga. Anot vienos liudininkės, iš mokyklos įstaigos bėgo panikos apimti mokiniai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ši situacija „neatrodo gerai“. „Šaudymas Teksaso mokykloje. Pirmieji pranešimai neatrodo gerai. Telaimina visus Dievas!“ – parašė prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“. „Mano administracija yra pasiryžusi padaryti viską, kas mūsų galioje, kad apgintume savo moksleivius, apsaugotume savo mokyklas ir atimtume ginklus iš tų, kurie kelia sau grėsmę“, – pridūrė jis. Vietos televizijos KHOU reporteris, remdamasis trimis šaltiniais, sakė, kad viename Hjustono priemiesčių esančioje Santa Fė vidurinėje mokykloje nušauti mažiausiai aštuoni moksleiviai. Neįvardytais šaltiniais rėmusis CNN pranešė apie „kelias aukas“. Hariso apygardos šerifas Edas Gonzalezas tviteryje parašė: „Vienas (asmuo yra) suimtas, antras – sulaikytas. Sužeistas policijos pareigūnas gydomas, jo sužalojimų sunkumas nežinomas.“ „Kažkas (ginkluotas) šautuvu įėjo į vidų ir pradėjo šaudyti, o viena mergaitė buvo pašauta į koją“, – incidentą vietos televizijai KTRK komentavo Nikki prisistačiusi liudininkė. Vieno vaiko tėvas Richardas Allenas sakė televizijai, kad atvyko į mokyklą vos prasidėjus šaudymui ir pranešė, kad kelios aukos buvo išvežtos greitosios pagalbos automobiliais. „Mano sūnus sakė, jog kažkas įėjo į dailės kabinetą ir pradėjo šaudyti į daugybę vaikų“, – nurodė R. Allenas. Į mokyklos teritoriją atvyko gausios policijos pajėgos kartu su Alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų departamento (ATF) agentais. Televizijos reportažuose matyti iš mokyklos viena grupe išvedami vaikai. Kai kurie moksleiviai buvo evakuoti į šalia esantį autoservisą, iš kur juos paėmė tėvai, pranešė televizija KHOU. Apylinkėje buvo uždaryta prieiga prie mokyklų teritorijų, tačiau kol kas neaišku, kiek iš viso nukentėjo vaikų. Įtaria radę sprogstamųjų įtaisų Teksaso policija įtaria radusi sprogstamųjų įtaisų vidurinėje mokykloje, kur anksčiau penktadienį vienas moksleivis nušovė mažiausiai aštuonis žmones, pranešė pareigūnai. „Mokykloje ir už jos ribų rasta galimų sprogstamųjų įtaisų“, – sakoma Santa Fė mokyklos paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“. „Teisėsauga juos nukenksmina. Mokykla buvo evakuota“, – sakoma pranešime.











