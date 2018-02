Į pamaldas, kurios trečiadienio vakarą vyko privačiame name Korpus Kristi mieste, buvo susirinkę maždaug 20 žmonių, kai vienas, manoma, tos bendruomenės narys išsitraukė peilį ir subadė keturis žmonės, pranešė miesto policijos leitenantas Chrisas Hooperis. Pasak jo, vienas 61 metų vyras vėliau nuo sužeidimų mirė, o 54 metų pastorius buvo paguldytas į ligoninę, jo būklė sunki. Ch. Hooperis atsisakė nurodyti nukentėjusiųjų pavardes. Trečiadienio vakarą policijos pareigūnai sakė, kad pastoriui buvo durta į krūtinę, o vienam muzikantui – į kaklą. Abu jie patyrė gyvybei gresiančius sužalojimus ir buvo nuvežti į ligoninę. Užpuolikas sužeidė rankas dar dviem žmonėms. Pareigūnai pažymėjo, kad tie žmonės nukentėjo mėgindami apginti pastorių nuo užpuoliko. Įtariamasis 28 metų Marco Antonio Moreno (Markas Antonijus Morenas) netrukus pats pasidavė pareigūnams iš karto po badymo, sakė Ch. Hooperis. M. A. Moreno yra laikomas Nueiseso apygardos kalėjime. Jam pareikšti kaltinimai dėl nužudymo ir užpuolimo sunkinančiomis aplinkybėmis. Kalėjimo įrašuose nenurodyta, ar suimtasis turi jam atstovaujantį advokatą. Pasak Ch. Hooperio, M. A. Morena policijai žinomas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais. Vietos laikraštis „Corpus Christi Caller-Times“ pranešė, kad incidentas įvyko apie 19 val. vietos (ketvirtadienį 3 val. Lietuvos) laiku. Į įvykio vietą iškviesti policijos pareigūnai rado pamaldoms vadovavusį vienos neformalios religinės bendruomenės pastorių, kuriam buvo peiliu durta į krūtinę. Policijos leitenantas Jay Clementas (Džėjus Klementas) sakė, kad išpuolio motyvas nežinomas. Name, kur vyko Tvirtosios Uolos (Solid Rock) bažnyčios pamaldos, tikintieji rinkdavosi kiekvieną dieną, laikydamiesi 40 dienų įžado“, sakė J. Clementas. Pernai lapkritį Teksaso miestelyje Saderland Springse vienas užpuolikas nušovė 26 žmones vienoje bažnyčioje ir galiausiai nusišovė. Tyrėjai sakė, kad tas išpuolis veikiausiai buvo susijęs su konfliktu šeimoje.

