„Minia pradėjo plūsti scenos link. Tai sukėlė paniką, ir kai kurie patyrė traumų“, – per spaudos konferenciją sakė Hjustono miesto priešgaisrinės tarnybos vadovas Samuelis Pena. Jis nurodė, kad incidentas per reperio Traviso Scotto pasirodymą.

„Šį vakarą patvirtinta mažiausiai aštuonių žmonių žūtis, taip pat daug asmenų buvo sužeisti“, – nurodė S. Pena, bet pridūrė, kad aukų mirties priežastis bus patvirtinta tik atlikus medicinos tyrimus.

„Į ligoninę nugabenome 17 pacientų... Vienuolikai iš pervežtųjų buvo sustojusi širdis“, – pažymėjo pareigūnas.

Spūstis įvyko apie 21 val. vietos (šeštadienį 4 val. Lietuvos) laiku. Tuojau po šio incidento koncertas buvo atšauktas.

Daugeliui nukentėjusiųjų pagalba buvo teikiama renginio vietoje - komplekse „NRG Park“, kur buvo įkurta lauko ligoninė.

Festivalyje dalyvavo apie 50 tūkst. žmonių, nurodė S. Pena.

⚠️🇺🇸#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 6, 2021

#BREAKING: Large emergency operation underway at Astroworld Festival at NRG Park in Houston, Texaspic.twitter.com/B6jgAdGrwD — I.E.N. (@BreakingIEN) November 6, 2021