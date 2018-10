Meskito švietimo rajono pareigūnai sakė, kad autobusas su 42 Terry (Terio) mokyklos moksleiviais į avariją pateko trečiadienį po pietų. Iš viršaus nufilmuotoje medžiagoje matyti, kad autobusas gulėjo ant šono griovyje, jo gale matėsi degimo žymių. Meskito policija nurodė, kad gaisras kilo autobusui kliudžius elektros perdavimo liniją, bet tikslios avarijos priežastys dar tiriamos. Gelbėti vaikus policininkams ir ugniagesiams padėjo civiliai. Pasak policijos, vienas moksleivis žuvo įvykio vietoje. Jo vardas neskelbiamas. Dar trys moksleiviai, autobuso vairuotojas ir trys pareigūnai buvo nuvežti į ligonines dėl sužeidimų, bet jų gyvybei pavojus negresia. 38 kiti moksleiviai buvo sugrąžinti į mokyklą, kur su jais ir jų šeimomis susitiko psichologai. Meskitas yra rytinis Dalaso priemiestis.

