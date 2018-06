Danny Paului Bible'ui trečiadienio vakarą buvo suleista mirtina injekcija už 20-metės Inez Deaton nužudymą ir išžaginimą. Vyras prisipažino įvykdęs šį nusikaltimą tik praėjus 20 metų nuo jo.

Nuteistojo advokatai teismuose tvirtino, kad dėl jo sveikatos problemų nepavyks jam suleisti mirtinos injekcijos, todėl jis patirs didelį skausmą. Vis dėlto JAV Aukščiausiasis Teismas atmetė paskutinę dieną pateiktą skundą likus maždaug valandai iki egzekucijos.

Per trečiadienio egzekuciją neužfiksuota jokių komplikacijų.

This is Inez Deaton. She was a 20 year old mother who was raped and ice-picked to death in 1979. Daniel Bible will get the punishment he chose for himself 40 years ago. pic.twitter.com/fcO8L3ThpL— The Death Watch (@Najanaja86) June 27, 2018