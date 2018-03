San Antonijaus ugniagesių departamento pranešime sakoma, kad „FedEx“ darbuotojas patyrė gyvybei pavojaus nekeliančią „perkusinio tipo“ traumą. Įvykio vietoje dirba Federalinio tyrimų biuro (FTB) ir Alkoholio, tabako ir šaunamųjų ginklų biuro (ATF) agentai. Federaliniai pareigūnai sakė, kad šis incidentas tikriausiai susijęs su virtine išpuolių, pastaruoju metu įvykdytų Teksaso valstijos sostinėje Ostine ir siejamų su „sprogdintoju maniaku“. Pareigūnai nurodė, kad sprogstamasis užtaisas pašto siuntų skirstymo centre detonavo tuojau po vidurnakčio.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.