Per incidentą anksti pirmadienį žuvo 17-metis, parsinešęs paketą namo ir jį atidaręs. Tuo pačiu adresu gyvenanti moteris buvo sužeista. Kovo 2 dieną pirmoji tokia bomba pakete pareikalavo 39 metų vyro gyvybės. „Tikrai matome panašumų ir šiuo metu manome, kad šie atvejai yra susiję“, – spaudos konferencijoje sakė Ostino policijos viršininkas Brianas Manley. Jis pridūrė, kad terorizmo požymių „kol kas nėra“ ir kad policija tikslaus motyvo dar nenustatė. „Tikrai žinome, kad abu namai, į kuriuos buvo atsiųsti šie paketai, priklauso afroamerikiečiams, tad negalime atmesti galimybės, kad čia glūdi nusikaltimas iš neapykantos, tačiau nesakome, kad tokia ir yra priežastis“, – nurodė jis. Susiję straipsniai: JAV nukritus nedideliam lėktuvui žuvo trys žmonės Nufilmuota: girtas vairuotojas sprukdamas nuo policijos Teksase įlėkė į ežerą Vėliau pirmadienį per trečią sprogimą buvo sužeista aštuntą dešimtį metų einanti moteris. Ugniagesių departamentas nurodė, kad bomba taip pat buvo pakete. Tačiau policija kol kas nepatvirtino trečio incidento ryšio su pirmaisiais dviem ir nesakė, ar nukentėjusioji yra afroamerikietė. Pareigūnai mano, kad paketai prie namų buvo palikti naktį, o ne pristatyti paštu, ir apklausia kaimynus, aiškindamiesi, ar yra kokios nors saugumo kamerų lauke nufilmuotos medžiagos. Minimi sprogimai 2 mln. gyventojų turinčiame Ostine įvyko tokiu metu, kai miestas priėmė maždaug pusę milijono pramogų ir žiniasklaidos festivalio „South by Southwest“ dalyvių iš beveik 100 šalių. Festivalio organizatoriai kol kas nesakė, ar imsis papildomų atsargumo priemonių. Gyventojai tuo tarpu buvo perspėti neatidarinėti nelauktų daiktų, paliktų prie jų durų, ir pranešti policijai apie bet kokius įtartinus dalykus. „Noriu, kad visuomenė būtų būtų informuota ir budri“, – sakė B. Manley. Namai, kuriuose pirmadienį ryte sprogo bomba, buvo smarkiai apgadinti ir įkalčių juose ieškos kelių agentūrų tyrėjai, nurodė miesto policijos viršininkas. Nors jis nepaskelbė detalių apie jau turimus įkalčius, sakė, kad tyrėjai identifikavo panaudoto sprogstamojo užtaiso tipą. Alkoholio, tabako ir šaunamųjų ginklų kontrolės biuras (BATF) pranešė, kad atliekant tyrimą prie Ostino policijos prisidės nacionalinė reagavimo komanda.

