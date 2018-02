Advokatas prašė teismo panaikinti dvi Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuro I. Rimševičiui taikomas kardomąsias priemones – draudimą eiti pareigas ir raštišką pasižadėjimą neišvykti. Kadangi apeliacinės priemonės Latvijoje yra išnaudotos, I. Rimševičius svarsto galimybę kreiptis į tarptautines struktūras. Į kokias konkrečiai S. Varpinis nenurodė. Rimševičius interviu Latvijos televizijai antradienį sakė, kad nuo pirmadienio vėl eina į darbą Latvijos centriniame banke. Jo advokatas agentūrai BNS sakė, kad I. Rimševičius laikosi jam taikomų kardomųjų priemonių ir centriniame banke nevykdo pareigų, susijusių su sprendimų priėmimu. Susiję straipsniai: Latvijos Saeima ieško būdo, kaip išversti Rimševičių iš posto Latvijos finansų ministrė ragina nusišalinti nuo pareigų centrinio banko prezidentą Pradėjo tyrimą dėl grasinimų Latvijos policija pradėjo kriminalinį tyrimą dėl grasinimų nušauti Latvijos centrinio banko vadovą Ilmarą Rimševičių. I. Rimševičiaus advokatas Saulvedis Varpinis naujienų agentūrai BNS sakė, kad policija pradėjo tyrimą pagal I. Rimševičiaus pareiškimą apie grasinimus mirtimi. Latvijos centrinio banko vadovas naujų grasinimų nėra sulaukęs, sakė jo advokatas. Policijos atstovė Sigita Pildava patvirtino BNS, kad pradėtas kriminalinis tyrimas dėl faktų, paminėtų I. Rimševičiaus pareiškime. Vasario 20 dieną I. Rimševičius žurnalistams sakė, kad daugeliui Latvijoje tapo nepatogus ir sulaukė grasinimų mirtimi, apie kuriuos pranešė teisėsaugos pareigūnams. Atsakinėdamas į žurnalistų klausimus jis sakė, kad sausio pabaigoje iš vieno asmens, kurio pavardės nenurodė, gavo grasinamą SMS žinutę.

