Tokį sprendimą teismas priėmė pirmadienį, atsižvelgęs į informaciją apie kaltinamojo sveikatos būklę. Kaip nurodė pirmininkaujantis teisėjas Vladyslavas Deviatka, per 2014-ųjų Maidano sukilimą į Rusiją pabėgęs V. Janukovyčius gali vaizdo ryšiu tarti savo paskutinį žodį gulėdamas ligoninėje. Advokatas Aleksandras Gorošinskis teisme pareiškė, kad V. Janukovyčius išbus ligoninėje 2–3 savaites. Jis patikino, kad eksprezidentui buvo uždėtas kojos ir stuburo įtvaras. Prokuroras Ruslanas Kravčenka savo ruožtu suabejojo V. Janukovyčiaus traumos rimtumu. „Ši trauma nėra sunki – ji leidžia kaltinamajam tarti paskutinį žodį. Pateiktoje pažymoje nenurodoma, kad kaltinamasis būtinai turi būti ligoninėje ir kad jis negali dalyvauti teismo procese“, – pareiškė jis. V. Deviatka paragino advokatą patikslinti informaciją apie V. Janukovyčiaus būklę. „Nė vieno žodžio apie stuburo traumą pažymoje nėra. Joje nėra nė vieno žodžio ir apie įtvarą“, – sakė jis. Vis dėlto teismas atsižvelgė į informaciją apie eksprezidento hospitalizaciją Rusijoje ir nukėlė progą jam pasisakyti į gruodžio 5-ąją. Kremliaus remtas V. Janukovyčius buvo nuverstas iš Ukrainos prezidento posto ir pabėgo į Rusiją per Maidano sukilimą 2014 metų vasarį, išprovokuotą prezidento atsisakymo pasirašyti asociacijos su Europos Sąjunga sutartį.

