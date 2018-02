Sausio 30 dieną paskelbta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismas šį verdiktą priėmė Andrejui Babišui dar nesuformavus koalicinės vyriausybės po pernai spalį vykusių rinkimų, kuriuose jo partija 200 vietų parlamente užsitikrino 78 mandatus. Potencialūs koalicijos partneriai delsia sudaryti susitarimą su A. Babišu, kol neatsakyti klausimai apie jo komunistinę praeitį, taip pat įtartinus verslo sandorius. A. Babišas yra antras turtingiausias žmogus Čekijoje. Slovakijos nacionalinės minties institutui byloje atstovavęs advokatas Pavolas Polačekas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė: „Bratislavos teismas atmetė šį ieškinį“. Susiję straipsniai: Čekija prisijungė prie ES narių, išleidžiančių vyrus tėvystės atostogų „Nėra teismo nutarties, kurioje būtų konstatuojama, kad Andrejus Babišas Čekoslovakijos valstybės saugumo tarnybos (ŠtB) agentu buvo užregistruotas neteisėtai“, – pridūrė jis. Slovakijoje gimęs žemės ūkio, maisto pramonės ir žiniasklaidos magnatas A. Babišas devintajame dešimtmetyje buvo tuometinės Čekoslovakijos komunistų partijos narys. Jo pavardė figūruoja paviešintose slaptosios policijos to laikotarpio bylose. Pats 63 metų A. Babišas neigia bendradarbiavęs su ŠtB ir tvirtina, kad slaptoji policija jį užregistravo be jo žinios, kai jis Čekoslovakijoje dirbo vienoje eksporto kompanijoje. A. Babišo byla buvo grąžinta pakartotiniam nagrinėjimui regioniniame teisme, kai Slovakijos Konstitucinis Teismas atmetė kelias ankstesnes jam palankias teismų nutartis. Po parlamento rinkimų A. Babišui pavyko suformuoti tik mažumos vyriausybę, kurioje daugumą postų užėmė jo populistinio judėjimo „Nepatenkintų piliečių akcija“ (ANO) nariai. Sausį parlamentas vyriausybei pareiškė nepasitikėjimą, todėl jai teko atsistatydinti, tačiau ministrams buvo leista toliau dirbti, kol bus suformuotas naujas kabinetas. A. Babišas antradienį sakė, kad nenuleis rankų ir toliau mėgins teismuose apginti savo gerą vardą. „Žinoma, nesidžiaugiu. Niekada nebendradarbiavau. Niekada nieko nepasirašiau. Visa tai išgalvota“, – sakė premjeras Čekijos televizijai. A. Babišas taip pat kaltinamas tuo, kad 2007 metais nuo savo didžiulio prekybos konglomerato „Agrofert“ atskyrė į pietus nuo Prahos esantį „Gandralizdžio“ (Čapi Hnizdo ) ūkį, kad gautų iš Europos Sąjungos 2 mln. eurų subsidiją, o vėliau jį vėl susigrąžino. Čekoslovakija į Čekiją ir Slovakiją skilo 1993-aisiais, praėjus ketveriems metams po to, kai baigėsi keturis dešimtmečius trukęs totalitarinio komunistinio režimo valdymas.

