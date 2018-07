JAV įsikūrusi ne pelno organizacija „Human Rights Campaign“ (HRC) susitikimo vieta Helsinkyje pasinaudojo norėdama atkreipti dėmesį į seksualinių mažumų padėtį Rusijos autonominėje respublikoje Čečėnijoje, kurią autokratiškai valdo V. Putino sąjungininkas Ramzanas Kadyrovas. Hesinkyje prieš pirmadienio viršūnių susitikimą susirinkę reporteriai ir pareigūnai matė šūkių, projektuojamų ant prezidentūros sienos. Vienas jų skelbė: „Trumpai ir Putinai: sustabdykit nusikaltimus žmoniškumui Čečėnijoje“. Aktyvistai sako, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys Rusijoje patiria diskriminaciją, ypač – musulmoniškoje Čečėnijoje, kur R. Kadyrovo vyriausybė yra kaltinama gėjų kalinimu ir kankinimu. „Human Rights Campaign“ taip pat kritikuoja D. Trumpo administraciją, prieš viršūnių susitikimą nekalbančią apie LGBT teises Rusijoje. „Trumpas nesąžiningai pro pirštus žiūri į vienus didžiausių nusikaltimų prieš LGBTQ žmones pastaraisiais dešimtmečiais, įskaitant siaubingus gėjų ir biseksualių vyrų užpuolimus Čečėnijoje“, – sakė „HRC Global“ direktorius Ty Cobbas. „HRC yra čia, Helsinkyje, kad pareikalautų Donaldo Trumpo nutraukti savo kurtinančią tylą, viešai pasmerkti šiuos čečėnų nusikaltimus žmoniškumui, ir (kad) paragintų Putiną atlikti tyrimą bei patraukti kaltininkus atsakomybėn“, – sakė jis. D. Trumpas ir V. Putinas akis į akį turi susitikti vėliau pirmadienį. Baigiantis vienos dienos viršūnių susitikimui jie surengs bendrą spaudos konferenciją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.