55 metų Josephas Brechas, gyvenimo gamtoje ekspertas, buvo suimtas sekmadienį vienoje atokioje vietovėje šiaurės rytiniame Katalonijos regione. Jis „sutiko būti perduotas Nyderlandams“, pranešė Madrido aukštasis teismas, apklausęs įtariamąjį vaizdo ryšiu. Nicky Verstrappeno lavonas buvo rastas 1998-ųjų rugpjūčio 11-ąją – praėjus dienai po jo dingimo iš jaunimo stovyklos pietinėje Limburgo provincijoje. Jis buvo seksualiai išnaudotas prieš mirtį. Policija tuo metu surengė didžiules gaudynes, kurias atidžiai stebėjo vietos žiniasklaida ir Olandijos visuomenė, tačiau 11-mečio berniuko žudiko taip ir nepavyko rasti. Nicky Verstrappeno kapas AFP / Scanpix Baigiantis laikui pagauti įtariamąjį, policija anksčiau šiemet paprašė daugiau kaip 20 tūkst. vyrų duoti savo DNR mėginių ir tokiu būdu padėti atpažinti kaltininką. „Naujos tyrimo technikos suteikė mums naujų galimybių. Dabar turime DNR, tiksliai atitinkančios (DNR) pėdsakus, aptiktus ant N. Verstappeno kūno“, – per spaudos konferenciją, įvykusią praėjusią savaitę pietiniame Mastrichto mieste, pareiškė policijos tyrėjas Ferdinandas Schellinkhoutas. „Ieškome 55-erių Joso Brecho. Jis pastarąjį kartą buvo matytas Prancūzijoje“, – pridūrė jis. Nyderlandų ir Prancūzijos teisėsauga įtarė, kad J. Brechas, kuris netrukus po nusikaltimo buvo apklaustas kaip liudininkas, slapstosi kalnuotame Vogėzų regione Prancūzijos rytuose, kur turi vasarnamį kalnuose. Anot F. Schellinkhouto, įtariamojo šeimos nariai balandį pranešė apie vyro dingimą – prieš tai buvęs skautas ir gyvenimo gamtoje ekspertas sakė jiems, kad eina pasivaikščioti kalnuose. Policija sako, kad naujos skaitmeninės technologijos padėjo jiems iš pėdsakų ant N. Verstrappeno drabužių išsiaiškinti žudiko DNR charakteristiką dar 2008-aisiais, tačiau lig šiol nepavyko rasti DNR atitikmens. Josephas Brechas AFP / Scanpix Anksčiau šiemet apie 16 tūkst. vyrų, gyvenančių netoli berniuko nužudymo vietos paprašius tyrėjams savanoriškai davė savo DNR mėginius. Tačiau praeityje apklausto J. Brecho, kuriam tuomet buvo 35-eri, nebuvo tarp savanorių, taigi policijai tai pasirodė įtartina. J. Brecho šeimos nariams pranešus apie jo dingimą, Nyderlandų ir Prancūzijos policija atliko kratą įtariamojo namelyje Vogėzų regione. Birželio 12-ąją J. Brechui buvo išduotas arešto orderis, galiojantis visoje Europoje.











