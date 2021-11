TATENA vadovas atvyko branduolinių pokalbių į Iraną

Jis antradienį susitiks ir su Irano branduolinės agentūros vadovu Mohammedu Eslamiu, ir su užsienio reikalų ministru Husseinu Amirabdollahianu. Į darbotvarkę įtraukti ginčytini klausimai, susiję su techninėmis 2015 metų tarptautinės branduolinės sutarties sąlygomis.

Praėjusią savaitę R. Grossis kritikavo, kad Iranas labai riboja jo institucijos darbą. TATENA inspektoriams Irane esą jau daug mėnesių tenka kęsti saugumo pajėgų atliekamas "pernelyg įkyrias kratas“. Be to, Teheranas sulaužė susitarimą dėl modernių Irano centrifugų gamyklos stebėsenos. Per antrąją savo viešnagę Teherane per tris mėnesius R. Grossis teigė norįs ieškoti sprendimų.

Iranas atmetė TATENA vadovo kritiką. „Neturėtume pamiršti, kas čia yra nusikaltėlis ir kas auka“, - pirmadienį sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas. Esą ne Iranas, o JAV pasitraukė iš susitarimo ir taip pažeidė sutarties sąlygas. Teheranas negali laikytis susitarimo, kurio nesilaiko kiti partneriai.

Po beveik šešių mėnesių pertraukos, nulemtos valdžios pasikeitimo Irane, derybos branduoliniam susitarimui išgelbėti kitą savaitę turėtų būti pratęstos Vienoje. JAV 2018 metais pasitraukė iš susitarimo ir paskelbė Iranui naujas sankcijas. Tada ir Teheranas ėmė nesilaikyti įsipareigojimų.

Irano vyriausybė ne kartą žadėjo, kad laikysis techninių sąlygų, kai JAV atšauks sankcijas. Dėl sankcijų nafta turtinga šalis yra ištikta didelės ekonominės krizės.