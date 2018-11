Kaip sakė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius Yukiya Amano, Pchenjanas rugsėjį kalbėjo apie įvairias denuklearizacijos priemones, įskaitant ketinimą „visam laikui likviduoti Jongbjono branduolinius objektus“ – reaktorių, kur Šiaurės Korėja gamina plutonį. Y. Amano teigimu, Jongbjone buvo pastebėta tam tikra veikla, bet „neturėdama prieigos agentūra negali patvirtinti šių veiksmų pobūdžio ir tikslo“. Jis paragino Pchenjaną laikytis JT Saugumo Tarybos rezoliucijų ir bendradarbiauti su TATENA, kurios inspektoriai buvo išvaryti 2009 metais. Y. Amano pridūrė, kad TATENA šiuo metu tęsia darbus dėl Šiaurės Korėjos branduolinės programos galimo pripažinimo, jei „atitinkamos šalys pasieks politinį susitarimą“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.