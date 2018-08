Kaip rodo JT agentūros ataskaita, Iranas vis dar laikosi pagrindinių Bendrojo išsamaus veiksmų plano (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) reikalavimų. Gegužės mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės Valstijos vienašališkai traukiasi iš Irano susitarimo ir sugrąžino sankcijas Iranui. Dėl šio JAV sprendimo ant plauko pakibo Irano branduolinis susitarimas, kuriuo siekiama neleisti Iranui įgyti branduolinių ginklų. Naujausioje ataskaitoje sakoma, kad TATENA ekspertai galėjo patekti „į visus objektus ir vietas Irane, kuriuos reikėjo aplankyti“. Tačiau agentūra pakartojo savo raginimą Iranui „laiku ir aktyviai bendradarbiauti užtikrinant tokią prieigą“ ekspertams. Šis raginimas buvo ir ankstesnėje TATENA ataskaitoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.