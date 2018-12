Smurtas prasiveržė Milagreso mieste šiaurės rytinėje Searos valstijoje: dar neišaušus įsiplieskė susišaudymas tarp ginkluotų plėšikų ir policijos. „Pagal mūsų turimą informaciją iš ligoninės, žuvo 11 aukų – šeši banditai ir penki įkaitai“, – radijui „Band News“ sakė Milagreso meras Lielsonas Landinas. Pasak jo, keturi įkaitai, įskaitant vaiką, buvo vienos šeimos nariai. Jie buvo pagrobti sprunkančių plėšikų, mėginusių pasiekti netoliese esantį oro uostą ir įsiveržti į kurį nors lėktuvą. L. Landinas nurodė, kad „nusikaltėliai nužudė įkaitus, o policija – nusikaltėlius“. Kai kurios Brazilijos žiniasklaidos priemonės minėjo didesnį aukų skaičių – iki 13. Pranešimuose sakoma, kad nužudytas berniukas buvo 14-metis. Bankus mėginta apiplėšti 2 val. 17 min. vietos (6 val. 17 min. Lietuvos) laiku. Atvykus policijai prasidėjo apie 20 min. trukęs susišaudymas, nurodo žiniasklaida.

