Vyras prisipažino, jog išžagino kai kurias jo aukomis tapusias moteris ir kad pardavė kai kurias jų kūnų dalis, nurodė Meksiko valstijos prokuroras Alejandro Gomezas. Abudu įtariamieji buvo suimti ketvirtadienį Ekatepeke – nusikalstamumu garsėjančiame Meksiko šiaurės rytiniame priemiestyje. Iš pradžių manyta, kad jie nužudė 10 žmonių. Anot A. Gomezo, vyras išsamiai apibūdino tas 10 žmogžudysčių bei pareiškė tyrėjams, kad jis drauge su žmona nužudė dar 10 žmonių. Teisėsauga dabar mėgina nustatyti, ar tai yra tiesa, ir tiria, ar pagrįsti yra įtariamojo teiginiai, kad jis yra „psichopatas“ ir „žudikas maniakas“, pažymėjo prokuroras. „Jis apibūdino visa tai, lyg tai būtų visiškai įprastas dalykas... Sakyčiau, kad jis atrodė laimingas, kad tai padarė“, – interviu Meksikos radijo tinklui „Formula“ sakė A. Gomezas. „Jis nori, kad žmonės matytų jo nuotrauką, žinotų jo vardą... Be abejo, apibūdinčiau šį asmenį kaip žmogžudį, žudiką maniaką“, – pridūrė jis. Pora taip pat prisipažino pardavusi vienos jų aukų dviejų mėnesių kūdikį kitai porai, kuri taip pat buvo areštuota, paskelbė laikraštis „El Universal“. Kūdikis buvo parduotas už 15 tūkst. Meksikos pesų (600 eur. – DELFI). Policija vėliau susekė mergaitės buvimo vietą ir grąžino ją senelės globai, skelbia independent.co.uk. Įtariamasis policijos pareigūnams prisipažino, kad aukų kaulus naudojo augalų trąšoms gaminti, o kitas kūno dalis – kaip pašarą gyvūnams. Kūdikio drabužiai kaip masalas Remiantis Meksikos įstatymais, suimti įtariamieji buvo pristatyti kaip Juanas Carlosas N. ir Patricia N. Pasak A. Gomezo, vyras kenčia nuo „psichinio sutrikimo, atitinkančio psichozės ir asmenybės sutrikimų“ požymius, o jo žmona „nuo vaikystės yra protiškai neįgali ir kenčia nuo dirbtinai įteigtų kliedesių“. Jis rėmėsi psichiatrų ekspertizės išvada, pateikta prokurorų sekmadienį, kai prieš teismą pirmą kartą stojo įtariamasis. Meksikos policija tiria nusikaltimo vietą AFP / Scanpix „Abudu pajėgūs skirti gėrį ir blogį“, – pridūrė A. Gomezas. Pora gyveno su trimis vaikais, įskaitant vieną kūdikį. Per kratą jųdviejų namuose pareigūnai aptiko žmonių palaikų cemento pripiltuose kibiruose ir plastiko maišeliuose šaldytuve, taip pat drabužių, veikiausiai priklaususių kai kurioms aukoms. Kaip tyrėjams pasakojo vyras, jis drauge su žmona priviliodavo aukas, tarp kurių buvo daug jaunų moterų, siūlydami parduoti nukainuotų vaikiškų drabužių. „Jos buvo vienišos motinos... ieškodavusios žmonių, galėjusių padėti joms rasti nebrangių vaikiškų drabužių“, – teigė A. Gomezas. Tyrėjai sulaikė įtariamuosius, atsekę jiems skambinusių dingusių moterų skambučius. Žvakės ir protestai Ši byla sukrėtė meksikiečius, nors jų šalis liūdnai garsėja smurtiniais nusikaltimais, kurių pastaruoju metu net daugėja. Sekmadienį šimtai žmonių Ekatepeko gatvėse reiškė pasipiktinimą. Laikydami žvakutes ir baltas gėles, jie reikalavo teisingumo ir Meksiko valstijoje siautėjančių moterų žudikų sutramdymo. Jungtinių Tautų duomenimis, Meksikoje kasdien nužudoma po septynias moteris ir mergaites. Meksiko valstija, kur yra Ekatepekas, pernai pirmavo pagal nužudytų moterų skaičių: remiantis oficialia statistika, šioje šalies dalyje buvo nužudyta 301 moteris ir mergaitė. Pernai visoje Meksikoje buvo įvykdyta rekordiškai daug žmogžudysčių – net 28 702. Aukų skaičius reikšmingai išaugo nuo 2006-ųjų, kai vyriausybė pasitelkė kariuomenę kovai su šalyje veikiančiais įtakingais narkotikų karteliais. Tūkstančiai moterų Meksikoje buvo nužudytos, arba dingo be žinios pastarųjų kelerių metų laikotarpyje. Oficialiai statistika skelbia, kad pernai Meksikoje nužudytos 2585 moterys. 2015 metais buvo registruotos 1755 moterų žmogžudystės. Daugiausia aukų užfiksuota būtent Ekatepeko rajone.

