Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas tviteryje rašė, kad tai „tik pradžia“.

Ukrainos prezidento patarėjas Michailas Podoliakas tviteryje parašė, kad „pasaulis pasikeitė“.

Pasak jo, TBT sprendimas yra aiškus signalas Rusijos elitui, kas jų laukia.

„Tai dabartinės Rusijos pabaigos pasaulio arenoje pradžia“, – rašė M. Podoliakas.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba taip pat pasveikino šią žinią.

„Teisingumo ratai sukasi. Sveikinu TBT sprendimą“, – sakė D. Kuleba. – Tarptautiniai nusikaltėliai bus patraukti atsakomybėn už vaikų grobimus ir kitus tarptautinius nusikaltimus“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimą išduoti arešto orderį Vladimirui Putinui. Anot Ukrainos lyderio, Rusija visus nusikaltimus daro tik būtent su V. Putino palaiminimu.

„Vaikų atskyrimas nuo šeimų, bet kokios galimybės susisiekti su artimaisiais atėmimas, vaikų slėpimas Rusijos teritorijoje, išbarstymas atokiuose regionuose – visa tai akivaizdžiai yra Rusijos valstybės politika, valstybės sprendimai, valstybės blogis“, - tai buvo Ukrainos prezidento žodžiai, reaguojant į žinią, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė V. Putino arešto orderį dėl įtariamo vaikų deportavimo.

„Telegram“ įraše V. Zelenskis sakė, kad be V. Putino „būtų buvę neįmanoma įvykdyti tokios nusikalstamos operacijos“.

Jis teismo sprendimą pavadino istoriniu, nuo kurio prasidės istorinė atsakomybė.

V. Zelenskis padėkojo teismo vyriausiajam prokurorui ir „visiems pasaulyje, kurie padeda mums kovoti už teisingumą“.

Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas feisbuke rašė, kad nuo šiandien Rusijos prezidentas turi oficialų įtariamojo dėl tarptautinio nusikaltimo, susijusio su neteisėtu ukrainiečių vaikų deportavimu ir perkėlimu, statusą.

„Tai reiškia, kad už Rusijos ribų V. Putinas turi būti suimtas ir teisiamas. O pasaulio lyderiai tris kartus pagalvos prieš paspausdami jam ranką ar sėsdami su juo prie derybų stalo. Pasaulis gavo signalą, kad Rusijos režimas yra nusikalstamas, o jo vadovybė ir sąjungininkai bus patraukti atsakomybėn. Tai istorinis sprendimas Ukrainai ir visai tarptautinės teisės sistemai“, – rašė jis.

Pasak A. Kostino, jo biuras perdavė Tarptautiniam baudžiamajam teismui Hagoje daugiau kaip 40 tomų medžiagos apie neteisėtą vaikų deportaciją iš Ukrainos.

Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad „Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimai mūsų šaliai neturi jokios reikšmės, taip pat ir teisiniu požiūriu“.

„Rusija nėra Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalis ir neturi jokių įsipareigojimų pagal jį“, – pakomentavo ji.

„Galimi arešto „receptai“, ateinantys iš tarptautinio teismo, mūsų požiūriu, bus teisiškai niekiniai“, – pridūrė ji, neminėdama V. Putino pavardės.

Buvęs prezidentas Dmitrijus Medvedevas, Rusijos Federacijos Federalinės tarybos pirmininko pavaduotojas tviteryje angliškai pakomentavo žinią apie savo viršininko arešto orderį ir pridėjo tualetinio popieriaus simbolį.

„Nereikia aiškinti, kur šis dokumentas turėtų būti naudojamas“, – parašė jis.

Rusijos prezidento V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, paprašytas pakomentuoti TBT sprendimą išduoti V. Putino arešto orderį, pareiškė, kad „pats klausimas yra nepriimtinas“.

„Rusija, kaip ir daugelis valstybių, nepripažįsta šio teismo jurisdikcijos, todėl bet kokie tokio pobūdžio sprendimai Rusijos Federacijai teisiniu požiūriu yra niekiniai“, – sakė jis.

Paklaustas, ar V. Putinas dabar nebijos keliauti į kitas šalis, jis atrėžė neturintis ką pridurti.

„Tai viskas, ką norime pasakyti“, – sakė jis.

Tarptautinio baudžiamojo teismo šaltiniai teigė manantys, kad dabar „labai mažai tikėtina“, jog V. Putinas vyks į bet kurią Ukrainą remiančią šalį. Jie pažymėjo, kad jei jis tai padarytų, rizikuotų būti suimtas. Apie tai rašo „The Guardian“.

Jie teigė, kad yra tikimybė, jog V. Putinas vis dėlto skris į Kiniją, kuri nėra pasirašiusi Romos statuto – sutarties, įpareigojančios vyriausybes vykdyti TBT orderius.

„Rusijos prezidento kelionių galimybės tapo labai ribotos“, – sakė šaltinis.

Andrejus Jermakas © Sputnik / Scanpix

Išduotas arešto orderis

TBT penktadienį paskelbė, kad išdavė Rusijos prezidento V. Putino arešto orderį dėl „neteisėtos Ukrainos vaikų deportacijos“.

Hagoje įsikūręs TBT pranešė, kad dėl panašių kaltinimų taip pat išdavė arešto orderį Rusijos prezidento vaiko teisių įgaliotinei Marijai Lvovai-Belovai.

Rusija nėra TBT narė. Kol kas neaišku, kaip TBT planuoja užtikrinti šių arešto orderių vykdymą.

„Šiandien Tarptautinio baudžiamojo teismo II ikiteisminio tyrimo kolegija išdavė arešto orderius dviem asmenims dėl padėties Ukrainoje: Vladimirui Vladimirovičiui Putinui ir Marijai Aleksejevnai Lvovai-Belovai“, – sakoma TBT pranešime.

V. Putinas „įtariamas padaręs karo nusikaltimą – neteisėtą gyventojų (vaikų) deportaciją ir neteisėtą gyventojų (vaikų) perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federaciją“.

Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas AP / Scanpix

TBT nurodė, kad nusikaltimai padaryti po 2022 metų vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

„Yra pagrįstų priežasčių manyti, kad V. Putinui tenka individuali baudžiamoji atsakomybė už minėtus nusikaltimus“, – teigė TBT.

V. Putinas, pasak TBT, buvo atsakingas ir dėl tiesiogiai padarytų veikų, ir dėl to, kad „tinkamai nekontroliavo civilinių ir karinių pavaldinių, kurie vykdė šias veikas, arba leido jas vykdyti“.

Arešto orderiai laikomi paslaptyje siekiant apsaugoti aukas ir liudytojus, sakoma teismo pranešime.

TBT yra paskutinė instancija, nagrinėjanti nusikaltimus, jei valstybės negali arba nenori ko nors patraukti baudžiamojon atsakomybėn už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.

TBT prokuroras Karimas Khanas pradėjo tyrimą dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui Ukrainoje, praėjus vos kelioms dienoms po Rusijos invazijos pradžios.

„Karo grobis“

Anksčiau šį mėnesį po vizito Ukrainoje K. Khanas sakė, kad įtariamus vaikų grobimus „mano biuras tiria prioritetine tvarka“.

„Su vaikais negalima elgtis kaip su karo grobiu“, – sakė jis kovo 7 dienos pareiškime.

Paskelbęs savo nuotrauką šalia tuščių lovyčių, K. Khanas sakė, kad lankėsi vaikų globos namuose pietų Ukrainoje, ir jie buvo „tušti – kaip įtariama, vaikų deportavimo iš Ukrainos į Rusijos Federaciją“ arba kitas okupuotas teritorijas rezultatas.

K. Khanas taip pat patvirtino, kad TBT tiria išpuolius prieš „ypatingos svarbos civilinę infrastruktūrą“ Ukrainoje ir kad jis lankėsi keliose tokių smūgių vietose.

Kartu su Ukrainos generaliniu prokuroru „mes pabrėžėme savo bendrą įsipareigojimą užtikrinti, kad tokie veiksmai būtų visapusiškai ištirti, o asmenys, padarę įtariamus tarptautinius nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėn“, pridūrė jis.

TBT prokuroras savo pareiškime sakė, kad „jaučia, jog teisingumo įgyvendinimo procesas įsibėgėja“.

K. Khanas anksčiau yra apibūdinęs Ukrainą kaip „nusikaltimo vietą“, taip pat lankėsi Bučos mieste, kur AFP žurnalistai matė mažiausiai 20 gatvėje gulinčių kūnų.

Nei Rusija, nei Ukraina nėra TBT narės, tačiau Kyjivas pripažino teismo jurisdikciją ir bendradarbiauja su K. Khano biuru.

Rusija neigia įtarimus dėl jos karių įvykdytų karo nusikaltimų. Ekspertai teigia, kad mažai tikėtina, jog ji kada nors perduos kokius nors įtariamuosius.

JT ataskaita: Rusijos vykdomas ukrainiečių vaikų perkėlimas yra karo nusikaltimas

Rusijos vykdomas priverstinis Ukrainos vaikų perkėlimas ir deportavimas į jos kontroliuojamas teritorijas prilygsta karo nusikaltimui, ketvirtadienį pareiškė Jungtinių Tautų tyrėjai, taip pat perspėdami apie galimus nusikaltimus žmoniškumui.

Prieš metus JT Žmogaus teisių tarybos sudaryta aukšto lygio tyrimo grupė savo pirmojoje ataskaitoje nustatė, kad Rusija nuo 2022 metų vasario mėnesį pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą padarė daugybę pažeidimų.

„Daugelis jų prilygsta karo nusikaltimams“, – sakoma vadinamosios Tyrimo komisijos ataskaitoje, kurioje pabrėžiamas priverstinis vaikų perkėlimas.

„Komisija padarė išvadą, kad jos nagrinėtos situacijos, susijusios su vaikų perkėlimu ir deportacija Ukrainos viduje ir į Rusijos Federaciją, pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę ir prilygsta karo nusikaltimui“, – sakoma ataskaitoje.

Kyjivo duomenimis, iki praėjusio mėnesio į Rusiją buvo deportuotas 16 221 ukrainiečių vaikas.

Tyrėjai teigė negalintys patikrinti šių skaičių, tačiau atkreipė dėmesį į požymius, kad Rusijos pareigūnai ėmėsi priemonių patalpinti perkeltus ukrainiečių vaikus į institucijas bei globos namus ir suteikti jiems Rusijos pilietybę.

Ataskaitoje nurodomas Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas, kuriuo palengvinamas Rusijos pilietybės suteikimas kai kurių kategorijų vaikams.

Joje pabrėžiama, kad „tarptautinė humanitarinė teisė draudžia ginkluoto konflikto šaliai evakuoti vaikus“, išskyrus kelias išimtis.

Tyrėjai teigė išsamiai išnagrinėję incidentus, susijusius su 164 vaikų nuo 4 iki 18 metų amžiaus perkėlimu iš Donecko, Charkivo ir Chersono sričių.

Pasak jų, tėvai ir vaikai pasakojo apie tai, kad Rusijos socialinės tarnybos informavo jaunuolius, jog jie bus apgyvendinti globėjų šeimose arba įvaikinti, o vaikai „išreiškė didžiulę baimę būti visam laikui atskirti“ nuo giminaičių.

Ataskaitoje pabrėžiama daugybė kitų Rusijos pažeidimų Ukrainoje, kurie, pasak jos, prilygsta karo nusikaltimams, įskaitant plataus masto išpuolius prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą, žudymus, kankinimus, prievartavimus ir kitokį seksualinį smurtą.