„Generalinio štabo vadas ir gynybos ministras duoda įsakymus sukarintai grupuotei „Vagner“ ne tik neduoti amunicijos, bet ir neremti jos oro transportu“, – teigė J. Prigožinas „Telegram“ kanale paskelbtame garso įraše.

More madness from Prigozhin this morning who declares there's "direct work to destroy Wagner" as even the sapper shovels are not provided to the PMC anymore. "These officials decided it is their country, their people, they will decide when they die", he adds. pic.twitter.com/YZ70XS8Z4x