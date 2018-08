Spaudos konferencijoje Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lu Kangas pareiškė, kad Salvadoras „priėmė teisingą sprendimą“ ir „niekas negali badyti į jį pirštais arba kištis“. „JAV užmezgė ryšius su Kinija beveik prieš keturis dešimtmečius. Tačiau, kita vertus, JAV vyriausybė trukdo ar net atgraso kitas šalis,.. kad jos neturėtų normalių santykių su Kinija“, – kalbėjo Lu Kangas. Nors Jungtinės Valstijos oficialiai pripažįsta tik Kiniją, jos išlieka artimos Taivano sąjungininkės ir turi de facto ambasadą šios salos sostinėje Taibėjuje. Taivanui, kurį Kinija laiko savo teritorija, dabar liko tik 17 diplomatinių sąjungininkų visame pasaulyje, o Kinija didina spaudimą šios salos valdžiai pripažinti vieną Kiniją. Pekinas nerimauja, kad dabartinė Taivano valdžia sieks oficialaus atsiskyrimo nuo žemyninės Kinijos. Salvadorui paskelbus apie sprendimą nutraukti ryšius su Taivanu, pirmadienį JAV ambasadorė šioje Pietų Amerikos šalyje Jean Manes socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad toks Salvadoro sprendimas „kelia nerimą dėl daugybės priežasčių“ ir „be abejonės turės įtakos mūsų santykiams su šia vyriausybe“. Floridos senatorius Marco Rubio pagrasino blokuoti finansavimą Salvadorui ir apkaltino jį „visur stojant prieš JAV“. „Kodėl turime siųsti jiems tiek daug užsienio pagalbos? Šiandien pradėsiu dirbti, kad tai pasibaigtų“, – paskelbė M. Rubio tviteryje. Tarp Pekino ir Vašingtono jau tvyro įtampa dėl prekybos. Be to, amerikiečiai nerimauja, kad Kinija vagia komercines paslaptis, sparčiai modernizuoja savo kariuomenę ir steigia karines bazes Pietų Kinijos jūros salose.

