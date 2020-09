Tarp JAV ir Rusijos pajėgų – agresyvūs susidūrimai: Maskva žino, kad dabar tinkamas metas

Septyni amerikiečių kariai patyrė traumas, kai rusų šarvuotasis transporteris ėmė taranuoti amerikiečių patrulius Sirijos šiaurės rytuose.

Per kelias praėjusios savaitės dienas įvairiose pasaulio vietose sustiprėjo įtampa tarp amerikiečių ir rusų karių. Vašingtono ir Maskvos santykiai, jau suprastėję dėl naujų kišimosi į rinkimus įrodymų, pasidarė dar labiau įtempti dėl neseniai įvykusių karinių susidūrimų, rašo „The New York Times“.

Praėjusią savaitę įvyko incidentų tuo metu, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikai pareiškė, kad jis neginčija ir nekritikuoja Rusijos agresijos Vakarų atžvilgiu ir netgi palaiko Maskvos norus, rašoma straipsnyje.

JAV mažina savo kontingentą Vokietijoje beveik 12 tūkst. karių, nepaisydamos NATO sąjungininkių prieštaravimų, mažinamas karių buvimas, seniai kėlęs Kremliaus nepasitenkinimą. Birželį D. Trumpas pakvietė V. Putiną į Didžiojo septyneto susitikimą, nepaisant to, kad Rusijai uždraudė dalyvauti tokio pobūdžio didžiųjų valstybių susitikimuose po Krymo aneksavimo 2014 m. ir išpuolių Rytų Ukrainoje.

Tokių susidūrimų ir pavojingų situacijų ore, vandenyje ir sausumoje periodiškai kildavo pastaruosius dvejus metus, jos neatsiejamos nuo stiprėjančio rungtyniavimo ir karinės jėgos didinimo su Šaltojo karo atgarsiais tarp Vašingtono ir Maskvos.

Bet amerikiečių valdžios pareigūnai teigia, kad pastaruoju metu beveik vienu metu pagausėjo incidentų, kurių kiekvienas didina nelaimingų atvejų ir klaidų tikimybę, rašoma straipsnyje.

„Agresyvūs Rusijos veiksmai suaktyvėjo pastaraisiais mėnesiais, – mano į atsargą išėjęs generolas, buvęs aukšto rango NATO karių vadas K. M. Scaparrotti. – Manau, jie įžvelgia galimybę būti agresyvesniems, kol pasaulis susitelkęs į koronavirusą. Jie taip pat žino, kad JAV sumažino karinių pajėgų Vokietijoje, apie kitas trintis aljanse. Tinkamas metas įnešti daugiau streso?“

Atsakydamas į klausimą apie incidentą praėjusią savaitę Sirijos šiaurės rytuose, JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo teigė: „Mes glaudžiai bendradarbiaujame su rusais tokiais klausimais, kad pasakytume – tai nepriimtinas elgesys, į kurį Amerika atsakys.“

Problemos Sirijoje prasidėjo antradienį ryte, tada, kai vyko eilinis amerikiečių patruliavimas (bent jau taip jį vadina Pentagonas) regione prie Deiriko. JAV politiko teigimu, rusų kareiviai vis dažniau susiduria su amerikiečių kariais automagistralėse regione, pažeisdami dviejų šalių susitarimą nepriartėti vieniems prie kitų.

