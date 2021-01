Praėjusios savaitės incidentas įvyko praėjus pusmečiui po kautynių pasienyje, per kurias žuvo mažiausiai 20 Indijos karių ir nežinomas skaičius kinų kariškių.

Naujausia konfrontacija įvyko praėjusią savaitę Sikimo valstijos Naku La vietovėje, naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai kariuomenėje.

Žiniasklaida, remdamasi Indijos kariuomenės atstovais, pranešė, kad sužeistųjų esama abiejose pusėse.

Anot indų pareigūnų, kinų patrulis pabandė patekti į Indijos teritoriją ir buvo atstumtas.

Naku La jungia Sikimą ir Kinijos Tibeto regioną.

Pernai birželio 15 dieną abiejų valstybių kariai įsivėlė į muštynes, per kurias talžė vieni kitus kumščiais ir mediniais vėzdais. Galvano slėnyje Ladako regione įvykęs incidentas buvo pirma per 45 metus konfrontacija prie ginčijamos sienos tarp abiejų kaimynių, per kurią žuvo indų karių.

Tarp Indijos ir Kinijos seniai tvyro nepasitikėjimas; abi šalys 1962 metais kariavo dėl Indijos valstijos Arunačal Pradešo.

Delis ir Pekinas kaltina vienas kitą dėl atsinaujinusios įtampos pasienyje ir papildomai pasiuntė ten dešimtis tūkstančių karių.

Sekmadienį abiejų šalių kariuomenių vadai surengė derybas įtampai sumažinti.