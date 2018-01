Nelaimė įvyko Hoksberio upėje netoli Kauano priemiesčio, už 50 km į šiaurę nuo Sidnėjaus, nurodė Naujojo Pietų Velso policija. Lėktuvas nukrito priblokštų žmonių, susirinkusių sutikti Naujųjų metų, akivaizdoje. Visų šešių lėktuve buvusių žmonių – piloto ir penkių keleivių – kūnai buvo ištraukti iš nuskendusių lėktuvo nuolaužų. Policija nurodė, kad tarp aukų yra Britanijos verslo grupės „Compass“, didžiausios pasaulyje maitinimo paslaugų įmonės, generalinis direktorius Richardas Cousinsas. Taip pat žuvo du į trečią dešimtį įžengę R. Cousinso sūnūs, jo sužadėtinė ir jos 11-metė dukrelė, nurodė pareigūnai. „Visų „Compass“ darbuotojų mintys – su Richardo šeima ir draugais. Reiškiame jiems savo giliausią užuojautą“, – sakoma „Compass“ grupės valdybos pirmininko Paulo Walsho pareiškime. 58 metų R. Cousinsas, neseniai žurnalo „Harvard Business Review“ pripažintas vienu iš geriausių pasaulyje verslo administratorių, šiemet planavo pasitraukti iš „Compass“. Naujojo Pietų Velso policijos vyresnysis inspektorius detektyvas Markas Hutchingsas sakė, kad visi lėktuvu skridę keleiviai buvo Britanijos piliečiai, o pilotas – australas. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma; tyrimas tęsiamas. Liudininkai pasakojo matę, kaip hidroplanas „DHC-2 Beaver“, skridęs į Ros Bėjaus rajoną Sidnėjaus uoste, staigiai pasuko ir rėžėsi į vandenį. Australijos premjeras Malcolmas Turnbullas, kurio tėvas irgi žuvo per lengvojo lėktuvo katastrofą, pareiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms. „Gedime praradusiųjų gyvybes. Ir vėl mūsų mintys ir maldos su jų šeimomis, mėginančiomis susitaikyti su šia siaubinga netektimi“, – sakė jis. Sudužęs lėktuvas priklausė pramoginius skrydžius rengiančiai kompanijai „Sydney Seaplanes“. Po šios avarijos ji sustabdė skrydžius iki tolesnio pranešimo. Šios kompanijos paslaugomis dažnai naudojasi įžymybės, neseniai tarp jos klientų buvo Kembridžo kunigaikštienės sesuo Pippa Middleton ir jos vyras Jamesas Matthewsas, Australijoje leidę savo medaus mėnesį.

