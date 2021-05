Tarp britų ir prancūzų gilėja konfliktas: Jungtinė Karalystė Džersio salos link pasiuntė karinių patruliavimo laivų

Prancūzija antradienį perspėjo svarstanti imtis atsako, JK įvedus taisykles, apribojančias Prancūzijos žvejybos laivų priėjimą prie Lamanšo sąsiauryje esančių salų. Prancūzija įspėjo, kad viena iš galimų priemonių yra elektros, kuri tiekiama per po vandeniu nutiestus kabelius, nutraukimas.

Džersio sala trečiadienį tokį grasinimą pavadino „neproporcingu“.

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas trečiadienį buvo susitikęs su Džersio salos politiniais lyderiais ir po susitikimo pareiškė, kad bet kokia blokada būtų „nepateisinama“, teigiama britų valstybės išplatintame pareiškime.

