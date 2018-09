Pranešime taip pat sakoma, kad šalyje prasidėjo aukų laidotuvės, kuriose dalyvauja premjeras Kassimas Majaliwa. Šeštadienį – dvi dienos po tragedijos – gelbėtojai oro kišenėje aptiko vieną išgyvenusį žmogų. Pranešama, kad tai kelto inžinierius, kuris užsirakino mašinų skyriuje. Tanzanijos pajėgų vadas Venance'as Mabeyo žurnalistams įvykio vietoje sakė, kad daugiau gyvųjų rasti nebesitikima. Paieška baigiama, pareigūnai dabar nustatinės aukų tapatybę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.