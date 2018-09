„Su liūdesiu pranešame, kad žuvo 126 žmonės“, – paskelbė transporto ministras Isackas Kamwele per valstybinę televiziją. Jis pridūrė, kad duomenys bus patikslinti 18 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Kol kas tikslus kelte buvusių keleivių skaičius nežinomas, tačiau įvykio liudininkai pasakojo, kad žuvusiųjų gali būti daugiau nei 200. Paprastai tokie keltai būna sausakimši, jais plaukia šimtai žmonių. Per dvi dienas trunkančią gelbėjimo operaciją pavyko išgelbėti 37 kelto keleivius. Vietos valdžios pareigūnai pranešė, kad užsienio piliečių tarp žuvusiųjų nėra.

