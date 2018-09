Katalikų bažnyčios vadovas į Taliną atskrido iš Vilniaus, nes viso vizito metu nakvojo Lietuvos sostinėje esančioje nunciatūroje. Vilniaus oro uoste Katalikų bažnyčios vadovą išlydėjo šalies vadovai ir dvasininkai. Saulėtą vėsų rytą prie vizito organizavimo prisidėję jaunuoliai savanoriai pontifiką išlydėjo giedodami giesmes ir padovanojo jam marškinėlius su užrašu „Savanoris“. Savo ruožtu popiežius išsiuntė telegramą prezidentei Daliai Grybauskaitei, kur parašė besimeldžiantis už Lietuvos žmones ir juos laiminantis. Pranciškus šeštadienį ir sekmadienį lankėsi Vilniuje ir Kaune, o pirmadienį viešėjo Latvijoje. Iš Estijos vakare jis grįš į Romą. Susiję straipsniai: Popiežius atsisveikino su Lietuva Į Estiją išvykstantis popiežius atsisveikina su Lietuva Šiuo metu popiežius vieši Estijos prezidentūroje, kur susitiks su šalies vadove Kersti Kaljulaid ir sakys kalbą valdžios ir visuomenės atstovams. Tada Šventasis Tėvas dalyvaus visiems krikščionims skirtame jaunimo susitikime Šv. Karolio bažnyčioje. Kiek vėliau Pranciškus Šv. Petro ir Pauliaus katedroje susitiks su žmonėmis, kuriems padeda Bažnyčios išlaikomos paramos organizacijos – alkoholikais, benamiais, skurdžiomis šeimomis. Vizitą Estijoje popiežius baigs šv. Mišiomis Laisvės aikštėje. Estų visuomenė yra viena nereligingiausių pasaulyje, o krikščionių katalikų dalis joje siekia mažiau nei vieną procentą – apie 4,5 tūkstančio. Popiežius perspėja Estiją: technokratų visuomenė gali atsidurti „egzistencinėje vergijoje“ Taline antradienį viešintis popiežius Pranciškus perspėjo Estiją, kad technokratinės visuomenės rizikuoja atsidurti „egzistencinėje vergijoje“. Kreipdamasis į valdžios ir visuomenės atstovus pontifikas sakė, kad dėl žmonių individualizmo tampa sunku kurti jos ateitį. „Vienas iš akivaizdžių technokratinių visuomenių padarinių yra gyvenimo prasmės ir gyvenimo džiaugsmo praradimas“, – kalbėjo Katalikų bažnyčios vadovas. „Galų gale, lėtai ir tyliai gebėjimas patirti stebuklus mažėja, dažnai palikdamas žmones egzistencinėje vergijoje“, – pridūrė jis. „Priklausomybės ir atsidavimo kitiems, įsišaknijimo į žmones, kultūrą ir šeimą jausmas gali būti prarastas, taip iš jaunimo atimant šaknis ir pagrindus, reikalingus kurti savo būtį ir ateitį. Atimant iš jų galimybes svajoti, rizikuoti ir kurti“, – tvirtino Šventasis Tėvas. Popiežius teigė, kad pasitikėjimas vien tik technologine pažanga „gali atimti gebėjimą kurti tarpasmeninius, skirtingų kartų ir tarpkultūrinius ryšius“. Pasak jo, šalis gali būti vaisinga tik tada, jeigu joje žmonės jaučiasi priklausantys visuomenei, kuria ryšius. „Mieli draugai, aš noriu patikinti, kad siekiant šio tikslo jūs visada galite tikėtis Katalikų bažnyčios (...) palaikymo ir pagalbos“, – sakė Pranciškus. Estijos visuomenė yra viena nereligingiausių pasaulyje, o krikščionių katalikų dalis joje siekia mažiau nei vieną procentą – apie 4,5 tūkstančio. „Kančios ir vargai“ Popiežius taip pat pabrėžė estų „kančias ir vargus“ kovojant už laisvę, ir tvirtino, kad per nepriklausomybės laikotarpį šalie žengė „didžiulius žingsnius į priekį“. Pontifikas paragino Estiją kuriant valstybę prisiminti ir praeitį. „Atminties kultivavimas leidžia jums identifikuoti šiandienos pasiekimus kaip istorijos vaisių, subrandintą visų šių vyrų ir moterų, kurie siekė, kad laisvė taptų įmanoma. Savo ruožtu tai įpareigoja jus pagerbti juos tiesiant naujus takus ateities kartoms“, – kalbėjo Šventasis Tėvas. Tuo metu Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid dėkojo Vatikanui už sovietų okupacijos nepripažinimą ir teigė, kad 1991 metais nepriklausomybę atkūrusi šalis „liko ištikima laisvei, atvirumui ir demokratijai“, o tai padėjo pamatus sparčiam visuomenės vystymuisi. Visgi ji teigė, kad greitų pokyčių ir ekonomikos vystymosi amžiuje labiausiai pažeidžiami visuomenės sluoksniai – skurdžiausieji, neįgalieji, vaikai ir pensininkai – neturi būti pamiršti. „Turime prisiminti, kad ekonominė sėkmė įpareigoja mus atkreipti dėmesį į kitus ir ištiesti jiems pagalbos ranką“, – kalbėjo K. Kaljulaid. Lankydamasis Estijoje Šventasis tėvas taip pat dalyvaus ekumeniniame susitikime su jaunimu, vėliau susitiks su žmonėmis, kuriems padeda Bažnyčios išlaikomos paramos organizacijos – alkoholikais, benamiais, skurdžiomis šeimomis. Vizitą Estijoje ir Baltijos šalyse pontifikas baigs šv. Mišiomis Laisvės aikštėje. Prabilo apie išnaudojimo skandalus Estijoje viešintis popiežius Pranciškus sako, kad seksualinio išnaudojimo skandalų krečiama Katalikų bažnyčia nori būti skaidri bendruomenė. „Mes norime būti skaidri, priimanti, nuoširdi, kviečianti, bendraujanti, pasiekiama, džiaugsminga ir interaktyvi bendruomenė“, – Estijoje sakė popiežius. Kalbėdamas pusantro tūkstančio įvairių atšakų krikščionių, pontifikas sakė: „Mes žinome, ir jūs mums sakėte, kad daug jaunų žmonių neprašo mūsų nieko, nes jie nemano, kad galime pasakyti jiems ką nors prasmingo“. „Tiesą sakant, kai kurie jų aiškiai prašo palikti juos vienus, nes jie Bažnyčią laiko įkyria ar netgi erzinančia“, – kalbėjo popiežius. „Jie yra nusivylę dėl seksualinių ir ekonominių skandalų, kurie nesulaukia aiškaus pasmerkimo, dėl mūsų nepasiruošimo iš tikrųjų įvertinti jaunų žmonių gyvenimus bei jausmus ir dėl paprasčiausiai pasyvaus vaidmens, kurį mes jiems suteikiame“, – tvirtino Šventasis Tėvas. Pasak jo, religinės organizacijos kartais labiau yra linkusios „kalbėti, patarti, pasakoti apie savo patirtį, o ne klausytis, priimti iššūkius ir išmokti iš to, ką jūs patyrėte“. Pastaraisiais mėnesiais Jungtinėse Valstijose ir Europoje paskelbti sukrečiantys duomenys apie tai, kaip dvasininkai išnaudojo vaikus ar dangstė tokius išnaudotojus. Rugpjūtį Jungtinės Valstijos paskelbė ataskaitą, kur maždaug 300 kunigų apkaltinti per septynis dešimtmečius Pensilvanijos valstijoje išnaudoję daugiau kaip tūkstantį vaikų. Netrukus po to Šventajam Tėvui viešint Airijoje, buvęs Vatikano pasiuntinys JAV apkaltino popiežių, kad šis asmeniškai ignoravo vienam amerikiečių kardinolui metamus kaltinimus lytiniu išnaudojimu. Vėliau buvo paskelbtos ataskaitos apie nederamą kunigų elgesį Vokietijoje ir Nyderlanduose, Anksčiau Lietuvoje ir Latvijoje viešėjęs popiežius apie seksualinio išnaudojimo skandalus nepasisakė.

