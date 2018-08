Policija 12 val. 37 min. vietos (ir Lietuvos laiku) gavo pranešimą, kad į darželio teritoriją įsibrovęs vyras neadekvačiai elgiasi. Atvykus policijos patruliui, įtariamasis užpuolė pareigūnų mašiną, mėgino įsibrauti vidun ir užžoko ant transporto priemonės variklio gaubto. Policininkai panaudojo pipirines dujas ir mėgino uždėti vyrui antrankius. Vyras priešinosi sulaikomas, todėl pareigūnai laikė jį prispaudę, kad įtariamasis nesusižeistų, ir mėgino patikrinti, ar jis neturi pavojingų daiktų. Policijos pranešime nurodoma, kad įtariamasis kalbėjo suomiškai. Netrukus vyro sveikatos būklė staigiai pablogėjo: jis liovėsi kvėpuoti, todėl policininkai mėgino jį gaivinti. Vyras buvo vėl pradėjęs kvėpuoti, bet atvykus greitajai pagalbai jo būklė vėl pablogėjo. Galiausiai vyras mirė, nepaisant medikų pastangų jį atgaivinti. Estijos policijos pareigūnas Kristianas Jaani sakė, kad vyras dokumentų neturėjo, todėl jo tapatybė kol kas nenustatyta. „Siekiama nustatyti visas šio tragiško įvykio aplinkybes. Vyro kojinėje radome tuščią vokelį iš folijos, kuriame buvo į narkotikus panašios medžiagos liekanų. Įvykio vietoje atliktas greitasis testas parodė, kad tai amfetaminas“, – pridūrė K. Jaani. „Sprendžiant iš įvykio vietoje surinktos informacijos, vyras taip pat galėjo sirgti diabetu. Išsamesnių atsakymų, kokia buvo jo mirties priežastis, bus gauta atlikus teismo medicinos tyrimą“, – sakė pareigūnas. „Jau peržiūrėjome (policijos automobilio) vaizdo registratoriaus įrašus, – nurodė jis. – Taip pat įvertinsime incidentą saugumo taktikos atžvilgiu.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.