Spaudos konferencijos metu jis atsakinėjo į reporterių klausimus įvairiomis temomis ir tvirtino esą moterų teisės bus gerbiamos „pagal islamo įstatymus“, skelbia BBC.

Daugumai spaudos konferenciją stebėjusių žurnalistų įsiminė dar vienas dalykas: tai buvo pirmas kartas, kai jie matė Z. Mujahido veidą. Daugelį metų jis veikė šešėlyje, tebuvo balsas kitame laido gale. BBC žurnalistė Yalda Hakim prisipažino, kad buvo „šokiruota“, išvydusi veidą vyro, su kuriuo bendravo telefonu daugiau nei dešimtmetį, kai Z. Mujahidas atsakė į reporterės klausimą.

Talibano atstovas spaudai stengėsi duoti susitaikėlišką toną ir kitam reporteriui pasakė: „Nenorime jokių vidaus ar išorės priešų.“

Visgi anot Y. Hakim, šie žodžiai labai skiriasi nuo jos anksčiau gautų žinučių turinio.

„Kai kurios iš jų buvo tikri radikaliojo islamizmo pavyzdžiai. Perskaitai ir supranti, kad Z. Mujahidas trokšta amerikiečių kraujo, trokšta visų Afganistano vyriausybės narių kraujo. O šiandien jis sėdi čia ir aiškina, kad nebus jokių atsakomųjų veiksmų“, – stebėjosi žurnalistė.

„Metų metus jis skelbė kraugeriškus pareiškimus, o dabar staiga prakalbo apie taiką? Labai sunku tuo patikėti“, – pridūrė ji.

Beje, Z. Mujahidas sėdėjo kėdėje, kuri dar visai neseniai priklausė Dawa Khanui Menapalui, Afganistano žiniasklaidos ir informacijos centro direktoriui. Anksčiau šį mėnesį jį nužudė Talibano kovotojai. Tada Z. Mujahidas prisiėmė atsakomybę ir pranešė, kad D. K. Menapalas „buvo nužudytos specialios atakos metu“.

Apie Z. Mujahidą tviteryje rašė ir daugelis kitų reporterių, įskaitant ilgametį BBC žurnalistą Johną Simpsoną, kuris Talibano atstovą pavadino „gana nuosaikiu, maloniu žmogumi“. Beje, ilgai buvo spėliojama, kad galbūt už beveidžio atstovo spaudai iš tikrųjų slepiasi keletas asmenų.

BBC vyriausioji tarptautinė korespondentė Lyse Doucet sakė, jog diskusijos apie Talibano atstovo tapatybę prasidėjo dar tada, kai nebuvo socialinių tinklų, ir reporteriai jam skambindavo laidiniu telefonu.

Kai kurie žurnalistai teigė, jog antradienį prieš kameras sėdėjęs vyras – pernelyg jaunas, kad būtų tas pats žmogus, su kurio jie bendravo tiek daug metų.

Zabihullah Mujahidas © Sipa / Scanpix

„Seniai spėliojama, kad vardas yra išgalvotas, kad buvo daug „Zabihullah“, kurie keitėsi paeiliui. Aišku, dabar visi pripažįstame, jog šis vyras yra Zabihullah Mujahidas, bet gal tai apgaulė?“ – svarstė L. Doucet.

Kaip pastebėjo Y. Hakim, atstovo spaudai tapatybę gaubianti paslaptis yra Talibano strategijos dalis.

„Būtent toks yra Talibanas. Jie organizuoti, remiasi ideologija ir nieko nedaro atsitiktinai. Iš pradžių sukuri paslaptį apie konkretų žmogų, o paskui staiga jis pasirodo ekrane – geresnio scenarijaus ir norėdamas neparašysi“, – mano ji.



Nesvarbu, ar Z. Mujahidas yra vienas asmuo, ar keli, Y. Hakim atsargiai vertina antradienį pasakytus jo žodžius, nepaisant atstovo spaudai pastangų sudaryti įspūdį, kad kalba apgalvotai.

„Susirūpinimą sukėlė paminėtas šariatas, nuo šio žodžio mano kūnu perbėgo šiurpuliai, – prisipažino moteris. – Jie vis dar neišdėstė jo nuostatų.“

„Bet toks elgesys būdingas Talibanui. Jie moka apgaudinėti, apžavėti, žino, kokius žodžius parinkti, tačiau niekada negali būti tikras, ar derėtų jais tikėti. Paslapčių išties nemažai, bet ar iš tikrųjų žinome, kas jie tokie?“ – pridūrė žurnalistė.

Talibanas antradienį pareiškė, kad karas Afganistane baigtas ir kad visiems islamistų judėjimo oponentams bus suteikta malonė.

Zabihullah Mujahidas © Sipa / Scanpix

„Karas baigėsi... [Talibano lyderis] visiems suteikė malonę“, – islamistų atstovas spaudai Z. Mujahidas sakė per pirmą spaudos konferenciją, surengtą šio judėjimo nuo praeito savaitgalio, kai kovotojai užgrobė valdžią, nuvertę Vakarų šalių remiamą vyriausybę.

„Esame įsipareigoję leisti moterims dirbti, vadovaujantis islamo principais“, – pridūrė Z. Mujahidas.

Talibano vyriausiojo lyderio pavaduotojas mula Abdul Ghani Baradaras, vienas iš judėjimo įkūrėjų, anksčiau antradienį iš Kataro atvyko į Kandaharą, buvusią talibų sostinę Afganistano pietuose.

Z. Mujahidas sakė, kad Talibanas greitai suformuos vyriausybę, bet nepateikė beveik jokių detalių apie jos galimą sudėtį, tik užsiminė, jog islamistais „sujungs visas šalis“.

„Visiems priešingoje pusėje yra atleista – nuo A iki Z, – teigė jis. – Mes nesieksime keršto.“



Paklaustas, kuo dabartinis Talibano judėjimas skiriasi nuo islamistų režimo, nuversto prieš 20 metų, atstovas atsakė: „Jeigu šis klausimas dėl ideologijos ir tikėjimo – tuomet jokio skirtumo nėra... Tačiau jeigu vertiname jį pagal patirtį, brandą ir įžvalgą – neabejotina, kad esama daug skirtumų.“

„Šiandienos žingsniai teigiamai skirsis nuo ankstesnių žingsnių“, – pridūrė jis.

Jungtinėms Valstijoms spaudžiant Afganistane triumfuojantį Talibaną leisti žmonėms saugiai išvykti, prezidentas Joe Bidenas trečiadienį sakė, kad buvo neįmanoma be chaoso pasitraukti iš šios šalies.

Kabulo oro uoste amerikiečių pajėgoms karštligiškai skubant evakuoti dešimtis tūkstančių žmonių, J. Bidenas teisino savo sprendimą užbaigti 20 metų trukusį JAV karą Afganistane.

„Kad kažkaip buvo būdas išeiti be paskesnio chaoso... Nežinau, kaip taip gali būti“, – interviu televizijai „ABC News“ sakė J. Bidenas.

Jo administracija ilgai žadėjo „tvarkingą“ laipsnišką ilgiausio Amerikos karo užbaigimą. J. Bidenas sakė, kad JAV pajėgos nebeturi jokio nacionalinio intereso kovoti kokiuose nors užsitęsusiuose konfliktuose.

Zabihullah Mujahidas © Sipa / Scanpix

Interviu ABC prezidentas išreiškė viltį, kad tūkstančiai JAV karių, nusiųstų atgal į Afganistaną dėl evakuacijos, iki rugpjūčio 31-osios – nustatyto šio karo užbaigimo termino – sugrįš.

Tačiau jis pirmą kartą užsiminė, kad jie galėtų likti ir ilgiau: „Jei bus likę Amerikos piliečių, mes liksime, kad visus juos išvežtume.“

Prezidentas, kuris yra pripažinęs, kad jį apstulbino greitas JAV remtos Afganistano vyriausybės žlugimas, nurodė perimti Kabulo oro uostą, kad būtų galima vykdyti evakuaciją.

Jis sakė, kad Talibanas bendradarbiauja dėl amerikiečių evakavimo, bet pridūrė: „Kiek daugiau sunkumų turime dėl tų, kas padėjo mums, kai buvome tenai.“



JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Wendy Sherman išreiškė nerimą dėl pranešimų apie puldinėjimus ir patikrinimo postus Afganistano piliečiams, nors Talibanas žadėjo nesiimti represijų.

„Matome pranešimų, kad Talibanas, priešingai jų viešiems pareiškimams ir įsipareigojimams mūsų vyriausybei, neleidžia iš šalies išvykti norintiems afganistaniečiams pasiekti oro uosto“, – žurnalistams sakė W. Sherman.

JAV diplomatai ir kariuomenės pareigūnai „tiesiogiai bendrauja su Talibanu ir aiškina, jog mes tikimės, kad jie visiems Amerikos piliečiams, visiems trečiųjų šalių piliečiams ir visiems išvykti norintiems afganistaniečiams leis tai saugiai ir be puldinėjimų padaryti“, sakė ji.

Lėktuvai būna sausakimši afganų, nuogąstaujančių dėl savo gyvybės. Buvo pranešimų, kad žmonės lipo ant lėktuvų ir kad keli asmenys užsimušė nukritę orlaiviams pakilus.

Pasak W. Sherman, ant kortos pastatyti būsimi JAV santykiai su Talibanu. Valstybės sekretoriaus pavaduotoja taip pat žadėjo, jog bus atidžiai stebima, kaip talibai vykdo pažadus užtikrinti moterų ir mergaičių teises.

Per ankstesnį Talibano valdymą, nutrauktą per JAV vadovaujamą įsiveržimą 2001 metais, Afganistano visuomenėje dominavo radikali, pažodinė islamo interpretacija, neleisdavusi afganėms dirbti ir mokytis, taip pat palikti savo namų be „globėjo“.

Talibanui savaitgalį užgrobus valdžią po žaibiško puolimo, pribloškusio JAV ir jų sąjungininkus, kovotojai pareiškė, kad šįkart elgsis kitaip – jie žadėjo gerbti moterų teises, „vadovaujantis islamo principais“.

„Talibanas tikisi suformuoti vyriausybę Afganistane. Jie siekia teisėtumo. Mes visi stebime jų veiksmus“, – sakė W. Sherman.

„Naudosime visus turimus ekonominius, diplomatinius ir politinius įrankius, kad priverstume Talibaną tesėti savo pažadus“, – pabrėžė ji.

Visgi konfidenciali Jungtinių Tautų ataskaita rodo, kad Talibanas vis aktyviau ieško žmonių, dirbusių su JAV ir NATO pajėgomis, nors žadėjo nekeršyti oponentams.

JT grėsmės vertintojų pateiktoje ataskaitoje, kurią matė naujienų agentūra AFP, sakoma, kad Talibanas turi asmenų, kuriuos nori areštuoti, „prioritetinius sąrašus“.

Didžiausias pavojus gresia žmonėms, dirbusiems svarbiausius darbus Afganistano kariuomenėje, policijoje ir žvalgyboje, sakoma dokumente.

Talibanas vykdo „tikslinius vizitus nuo durų prie durų“ pas žmones, kuriuos nori areštuoti, ir jų šeimų narius, sakoma ataskaitoje.

Joje nurodoma, kad talibai taip pat tikrina į Kabulo oro uostą vykstančius asmenis ir įrengė patikrinimo postus didžiuosiuose miestuose, įskaitant sostinę ir Džalalabadą.

Dokumentą su trečiadienio data parengė žvalgybinę informaciją JT agentūroms teikianti organizacija „Norwegian Center for Global Analyses“.

„Jie nusitaikė į šeimas tų, kas atsisako pasiduoti, persekioja ir baudžia jų šeimas „pagal šariato teisę“, – AFP sakė organizacijos vykdomasis direktorius Christianas Nellemannas.

„Manome, kad ir asmenys, anksčiau dirbę su NATO ir JAV pajėgomis bei jų sąjungininkais, ir jų šeimų nariai nebus apsaugoti nuo kankinimų ir egzekucijų“, – sakė jis.

„Tai sukels dar didesnį pavojų Vakarų žvalgybos tarnyboms, jų tinklams, metodams ir galimybėms ateityje atremti... Talibano, ISIS („Islamo valstybės“, IS) ir kitas teroristines grėsmes“, – pažymėjo Ch. Nellemannas.

Ataskaitoje sakoma, kad kovotojai „sparčiai verbuoja“ naujus informatorius bendradarbiauti su Talibano režimu ir plečia savo taikinių sąrašus susisiekdami su mečetėmis ir piniginių transakcijų tarpininkais.

Ataskaitoje perspausdinamas rugpjūčio 16 dienos Talibano laiškas vienam asmeniui, dirbusiam Afganistano vyriausybei kovos su terorizmu srityje. Laiške to asmens prašoma prisistatyti Talibano pareigūnams ir „pateikti informaciją apie savo darbo pobūdį ir santykius su britais ir amerikiečiais“.

„Jei neprisistatysite komisijai, vietoje jūsų bus areštuoti jūsų šeimos nariai ir jūs būsite už tai atsakingas. Su jumis ir jūsų šeimos nariais bus elgiamasi pagal šariato teisę“, – rašoma laiške.

„Norwegian Center for Global Analyses“ taip pat įspėjo, kad Talibanas gali nusitaikyti į šalyje likusius vakariečius ar kitus užsieniečius, įskaitant medikus, ar juos areštuoti, jei jie kritikuos šį judėjimą.

Po 20 metų šalyje buvusių užsienio pajėgų pasitraukimo ir afganistaniečių kariuomenės stulbinamo žlugimo sekmadienį sugrįžęs į valdžią, Talibanas pradėjo intensyvią viešųjų ryšių kampaniją.

Talibai pažadėjo užtikrinti moterų teises, suformuoti įtraukią vyriausybę, paskelbti visišką amnestiją visiems, dirbusiems su Vakarų remta išrinkta Afganistano vyriausybe. Tačiau afganistaniečiai dar nepamiršo 1996–2001 metais valdžiusio Talibano ultrakonservatyvaus islamistinio režimo, taikydavusio tokias brutalias bausmes kaip mirties bausmė užmėtant akmenimis už svetimavimą.

Po Talibano pergalės dešimtims tūkstančių žmonių bandant pabėgti iš šalies Kabulo oro uoste kilo chaosas.