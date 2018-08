Saugumo pajėgos per įnirtingus susirėmimus mėgina išstumti kovotojus, o išsigandę gyventojai slėpėsi savo namuose, aidint sprogimams ir šūviams. Per kautynes Gazni mieste mažiausiai vienas afganų karys žuvo, o dar septyni buvo sužeisti, naujienų agentūrai AFP sakė provincijos gubernatoriaus atstovas Arifas Noori. Tuo metu Gazni ligononinės vedėjas Bazas Mohammadas Hematas nurodė, kad jo įstaigoje gydomi devyni saugumo pajėgų nariai, sužeisti per šiuos susirėmimus. Namai ir kariuomenės postai mieste buvo apšaudyti iš minosvaidžių, o gatvėse matyti Talibano kovotojų kūnų, nurodė A. Noori. Provincijos policijos vadas Faridas Ahmadas Mashalas sakė AFP, kad puolimas keliomis kryptimis prasidėjo ketvirtadienį vakare. Susiję straipsniai: Pchenjanas įspėja JAV dėl stabilumo Korėjos pusiasalyje Jemene per išpuolį prieš vaikus vežusį autobusą žuvo dešimtys žmonių Vietos gyventojai pasakojo, kad nuo kautynių pradžios dingo elektra. Mieste girdėjosi smarkus šaudymas, o vienas vyriausybės pastatas degė. „Bijome dėl savo gyvybių. Talibai veikia visame mieste ir jo apylinkėse“, – AFP sakė krautuvininkas Mohammadas Haleemas. Kitas gyventojas, vardu Yasanas, sakė, kad Talibanas per mečetės garsiakalbius perspėja gyventojus likti namuose. „Girdisi galingi sprogimai ir šaudymas. Esame išsigandę“, – sakoma Yasano „Facebook“ žinutėje. Policijos specialiosios pajėgos buvo pasiųstos padėti atremti Talibano pastangas užimti miestą, sakė vienas afganų saugumo pareigūnas. Talibanas paskelbė pareiškimą, kad jo pajėgos užėmė „daugumą vyriausybinių pastatų šiame mieste“. „Iki šiol nukauta arba sužeista 140 priešo pajėgų narių“, – pridūrė grupuotė. Talibanas neretai perdeda savo kovinius pasiekimus ir sumenkina kovotojų netektis.

