Provincijos tarybos vadovė Latifa Akbari sakė, kad penktadienį rytą Gazni mieste vyko įnirtingi susirėmimai ir buvo sudegintos kelios krautuvės. Šis puolimas prasidėjo apie 2 val. vietos (0 val. 30 min. Lietuvos) laiku. Gynybos ministerijos atstovas Mohammadas Radmanishas sakė, kad policijai padeda kariuomenė ir kad miestas tebekontroliuojamas vyriausybės pajėgų. Gazni ligononinės vedėjas Bazas Mohammadas Hematas nurodė, kad jo įstaigoje gydomi devyni saugumo pajėgų nariai, sužeisti per šiuos susirėmimus. Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas savo ruožtu tvirtino, kad kai kurios miesto dalys yra užimtos kovotojų ir kad žuvo daug žmonių. Pasak jo, taip pat žuvo trys Talibano nariai ir dar aštuoni buvo sužeisti.

