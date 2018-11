Šiaurinės Baglano provincijos tarybos vadovas Safderas Mohsini pareiškė, jog per išpuolį, kuris prasidėjo vėlų šeštadienio vakarą, kovotojai pagrobė du ir sužeidė dar tris karius. Pasak jo, kovotojai sudegino bazę ir aplink ją padėjo bombų. Talibanas prisiėmė atsakomybę už šį išpuolį ir paskelbė užgrobęs bazėje buvusią amuniciją. Talibanas Afganistane išpuolius rengia kone kasdien ir dažniausiai taikosi į afganų saugumo pajėgas kaimų vietovėse. Praėjus 17-ai metų nuo JAV vadovaujamos invazijos, sukilėliai kontroliuoja beveik pusę valstybės teritorijos.

