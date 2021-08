„Mes (Talibanas) nepraradome nė vieno žmogaus. Išpuoliai įvykdyti JAV pajėgų kontroliuojamoje teritorijoje“, – patikino atstovas.

Šie duomenys kardinaliai prieštarauja ankstesnei informacijai, kurią pateikė Talibano atstovai. Tuomet skelbta, kad per sprogimus šalia Kabulo oro uosto žuvo mažiausiai 28 Talibano nariai.

Talibų atstovas tuomet agentūrai „Reuters“ sakė, kad jie prarado daugiau žmonių nei amerikiečiai.

Dviejų sprogdinimų prie Kabulo oro uosto aukų padaugėjo iki 72, penktadienį pranešė du pareigūnai, iki Talibanui užgrobiant valdžią Afganistane dirbę Sveikatos apsaugos ministerijoje.

„Tarp aukų – daug moterų ir vaikų. Daugelis sužeistų žmonių yra patyrę traumą ir sukrėtimą“, – sakė vienas buvusių pareigūnų. Visgi jis pridūrė, kad naujausias aukų skaičius apima tik žmones, atvežtus į sostinės ligonines.

Tuo metu JAV Gynybos departamentas ketvirtadienį pranešė, kad amerikiečių karių, žuvusių per džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ mirtininkų sprogdintojų atakas šalia Kabulo oro uosto, padidėjo iki 13 ir kad dar 18 jų buvo sužeisti.

Po mirtinų atakų JAV prezidentas Joe Bidenas pagrasino kerštu jas surengusiems teroristams.

„Mes jus medžiosime, ir jūs už tai sumokėsite“, – pareiškė jis ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose. JAV vykdys operacijas prieš sprogimus organizavusią „Islamo valstybę“, paskelbė prezidentas.

J. Bidenas taip pat pareiškė, kad evakuacija iš Afganistano bus tęsiama. „Mes tęsime evakuaciją“, – sakė jis. Teroristai esą neprivers JAV stabdyti savo misijos.

Atsakomybę už išpuolius prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS). Per savo propagandinį ruporą „Amaq“ grupuotė pareiškė, kad vienas jos kovotojų susisprogdino prie oro uosto. IS padalinio regione – Chorosano provincijos islamo valstybės (ISKP) kovotojas esą įveikė visus saugumo barjerus ir priartėjo prie JAV karių „ne daugiau kaip per penkis metrus“. Tada jis detonavo savo sprogmenų liemenę.

J. Bidenas pažadėjo, kad sprogdinimų Kabule organizatoriai bus surasti

JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį pažadėjo surasti kaltininkus, organizavusius mirtininkų sprogdintojų atakas Kabule, nusinešusias 13 amerikiečių karių gyvybių, taip pat pabrėžė, kad po šio išpuolio Jungtinės Valstijos tęs tūkstančių civilių evakuaciją iš Afganistano.

„Tie, kas įvykdė šią ataką, taip pat bet kas, norintis pakenkti Amerikai, žinokite – mes neatleisime. Mes neužmiršime. Mes jus medžiosime ir priversime už tai sumokėti“, – pabrėžė J. Bidenas.

Kreipdamasis į tautą iš Baltųjų rūmų, jis paprašė tylos minute pagerbti žuvusius karius ir liepė visoje šalyje nuleisti vėliavas iki pusės stiebo.

Kalbėdamas apie sprogdintojus ir ginkluotus užpuolikus jis pabrėžė: „Turime tam tikro pagrindo manyti, kad žinome, kas jie tokie... bet nesame tikri.“

Prezidentas pridūrė nurodęs kariuomenės vadams paruošti atsakomąjį smūgį IS „turtui, vadovybei ir objektams“.

Pastaraisiais metais IS atšaka Afganistane įvykdė daug išpuolių prieš civilinius taikinius šalyje. Ši grupuotė yra daug radikalesnė už Talibaną, perėmusį valdžią mažiau nei prieš dvi savaites.

Didžiausia JAV ataka prieš Afganistano džihadistus buvo surengta 2017 metų balandį. Tuomet amerikiečių pajėgos numetė galingiausią įprastinę bombą savo arsenale ant IS naudoto urvo ir tunelių komplekso.

Manoma, kad pastaruoju metu grupuotė daugiausiai veikia miestuose, o tai gali apsunkinti JAV pastangas su ja kovoti nekeliant pavojaus taikiems gyventojams.

„Atsakysime galingai ir tiksliai mūsų pasirinktu laiku ir vietoje, – kalbėjo J. Bidenas. – Šie IS teroristai nenugalės. Išgelbėsime amerikiečius, išgabensime savo sąjungininkus afganistaniečius, o mūsų misija tęsis. Amerika nebus įbauginta.“

Prezidentas gyrė žuvusius amerikiečius karius kaip didvyrius, išreiškė užuojautą jų šeimoms, bet pabrėžė, kad evakuacijos misija Kabule bus tęsiama kaip planuota, iki paskutinių JAV pajėgų išvedimo iš Afganistano numatyto galutinio termino – rugpjūčio 31-osios.

„Teroristai mūsų neatgrasys. Neleisime jiems sustabdyti mūsų misijos. Evakuaciją tęsime“, – sakė J. Bidenas.

Tuo metu JAV kariuomenės Centrinio štabo atstovas kapitonas Williamas Urbanas pranešė, kad sužeistieji iš Afganistano evakuojami kariniais transporto lėktuvais C-17, kuriuose įrengti chirurgijos skyriai.

Praėjęs ketvirtadienis JAV pajėgoms Afganistane tapo kruviniausia diena nuo 2011 metų rugpjūčio, kai kovotojams granatsvaidžiu numušus sraigtasparnį žuvo 30 amerikiečių karių bei aštuoni afganistaniečiai.

Paklausta apie tolesnius administracijos veiksmus, Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki nurodė, jog aukų artimieji sulauks asmeninių skambučių ir kad J. Bidenas tikriausiai nuvyks į Delavere esančią Doverio oro pajėgų bazę, kai žuvusių karių palaikai bus pargabenti į tėvynę.

Šie kariai yra pirmosios JAV kontingento Afganistane aukos nuo 2020 metų vasario, kai eksprezidento Donaldo Trumpo administracija sudarė taikos susitarimą su Talibanu.

Pagal tą susitarimą, kovotojai pažadėjo nutraukti išpuolius prieš amerikiečius mainais į Vašingtono įsipareigojimą išvesti visas pajėgas iki 2021 metų gegužės. J. Bidenas balandį paskelbė, kad kontingentas galutinai pasitrauks iki rugsėjo.

Ketvirtadienio išpuoliai įvyko praėjus 12 dienų nuo karštligiškos evakuacijos pradžios ir likus penkioms dienoms iki numatytos operacijos pabaigos. Kai kurie JAV respublikonai ir kiti įtakingi veikėjai ragina tęsti evakuaciją ir po ateinantį antradienį sueisiančio galutinio termino.

J. Bideno administracija daugelio kaltinama dėl chaotiškos evakuacijos, realiai prasidėjusios tik žlugus JAV remtai Afganistano vyriausybei ir Talibanui perėmus šalies kontrolę. Iki šiol evakuota daugiau kaip 100 tūkst. žmonių – afganų, amerikiečių ir kitų asmenų.

Ketvirtadienį surengtas išpuolis neabejotinai padidins visokeriopą politinį spaudimą J. Bidenui, kuris ir taip griežtai kritikuojamas dėl to, kad anksčiau nepradėjo kontingento išvedimo.