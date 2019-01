JAV oficialiai nekomentavo pranešimų apie šį susitikimą. Pastarąjį kartą abi šalys buvo susitikusios derybų gruodį Jungtiniuose Arabų Emyratuose. „Amerikiečiams sutikus su Afganistano okupacijos užbaigimo ir pastangų užkirsti kelią kitoms šalis ateityje naudotis Afganistanu darbotvarke, šiandien Kataro sostinėje Dohoje įvyko derybos su Amerikos atstovais“, – rašoma talibų atstovo spaudai Zabihullah Mujahido išplatintame pareiškime. Šis pranešimas pasirodė kitą dieną po to, kai JAV specialusis pasiuntinys Zalmay Khalilzadas išvyko iš Pakistano, kur buvo susitikęs su ministru pirmininku Imranu Khanu. Pastarasis pirmadienį atvyko į Dohą su oficialiu vizitu. Šioms dienomis Z. Khalilzadas regiono šalyse surengė virtinę susitikimų, siekdamas užsitikrinti paramą besimezgančiam dialogui. Praėjusią savaitę jis lankėsi ir Kabule. Talibano atstovai pastaraisiais mėnesiais buvo kelis kartus susitikę su JAV pareigūnais. Tačiau praėjusią savaitę jie pagrasino sustabdyti procesą, apkaltinę Vašingtoną, esą jis pakeitė derybų darbotvarkę ir „vienašališkai“ įtraukė į ją naujų klausimų. Sukilėliai, nepaisydami JAV raginimų, atsisako tiesiogiai derėtis su Kabulo vyriausybe, nes jos nepripažįsta ir laiko Vašingtono marionete. JAV pareigūnai gruodį pranešė, kad prezidentas Donaldas Trumpas ketina išvesti apie pusę iš 14 tūkst. šiuo metu Afganistane esančių amerikiečių karių.

