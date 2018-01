Kaip BBC pasakojo vienas liudininkas, jo užpuolikai esą pasigailėjo, jam pasakius, kad jis yra afganistanietis. Tada jie garsiai sušuko: „kur užsieniečiai?“. Šalies vidaus reikalų ministras sekmadienį popiet pripažino, kad sprendimas viešbučio apsaugos paslaugas perduoti privačiai kompanijai buvo prastas sprendimas. Atakavus viešbutį „Intercontinental“ Afganistano sostinėje, „nužudyti dešimtys užsienio įsibrovėlių ir jų pakalikų“, parašė elektroniniame laiške Talibano atstovas Zabiullah Mujahidas. Anksčiau skelbta, kad, pasak Afganistano pareigūnų, tarp šešių žuvusiųjų buvo tik viena užsienietė. Afganistano vidaus reikalų ministerijos atstovas Najibas Danishas informavo, kad 11 iš 14 žuvusių užsieniečių dirbo privačioje Afganistano aviakompanijoje „KamAir“. O dar dešimt žmonių, įskaitant šešis saugumo pareigūnus ir keturis civilius, buvo sužeista.

