Be to, neramioje rytinėje šalies dalyje sekmadienį mirtininkui susisprogdinus šventojo pasninko mėnesio Ramadano pabaigą švenčiančių musulmonų minioje žuvo mažiausiai 18 žmonių. Šis išpuolis buvo antroji ataka per dvi dienas, aptemdžiusi precedento neturėjusias paliaubas.

Kabulas vienašališkai dešimčiai dienų pratęsė paliaubas su Talibanu, bet nurodė, kad saugumo pajėgos ginsis, jeigu bus puolamos, sakoma prezidento Ashrafo Ghani „Twitter“ žinutėje.

Afganistano lyderis taip pat paprašė šios kovotojų grupuotės sustabdyti priešiškus veiksmus, bet Talibanas pareiškė, kad kovos tęsis.

„Paliaubos baigiasi šiąnakt, ir mūsų operacijos prasidės, jeigu Dievas panorės. Neturime ketinimų pratęsti paliaubas“, – naujienų agentūrą AFP per susirašinėjimo programėlę „WhatsApp“ informavo Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas.

Jis niekaip nepaminėjo A. Ghani pareiškimo.

Po šio talibų pareiškimo padidėjo susirūpinimas, kad kovotojai galėjo pasinaudoti paliaubomis ir prasiskverbti į šalies miestus, įskaitant Kabulą. Tikėtina, kad dalis jų gali būti ten pasilikę paliauboms pasibaigus ir imtis kokių nors išpuolių.

Tuo metu džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“, kuriai šios paliaubos nebuvo taikomos, prisiėmė atsakomybę už antrą mirtininko ataką Nangarharo provincijoje per pastarąsias dvi dienas.

Provincijos sveikatos apsaugos vadovas Najibullah Kamawalas (Nadžibula Kamavalas) nurodė, kad sekmadienį per sprogimą Džalalabado mieste šalia Nangarharo gubernatoriaus būstinės žuvo 18 žmonių ir dar 49 buvo sužeisti.

„Dalies sužeistųjų būklė sunki“, – perspėjo N. Kamawalas, todėl tikėtina, kad žuvusiųjų skaičius dar gali padidėti.

Gubernatoriaus atstovas Attaullah Khogyani savo ruožtu sakė, kad aukų yra 19.

Pasak jo, pėsčiomis atėjęs užpuolikas detonavo bombą tarp Talibano kovotojų, vietos seniūnų ir civilių gyventojų, kai šie ėjo iš gubernatoriaus būstinės po specialaus renginio Id al Fitro proga.

Šeštadienį toje pačioje provincijoje kitam mirtininkui susisprogdinus Talibano kovotojų, afganų saugumo pajėgų ir civilių gyventojų minioje žuvo mažiausiai 36 žmonės, dar apie 65 buvo sužeisti, AFP sakė N. Kamawalas.

„Islamo valstybės“ grupuotė Afganistane, ypač aktyviai veikianti šalies rytuose, taip pat prisiėmė atsakomybę už tą ataką.

Ši grupuotė, regione pradėjusi veikti 2014 metais, Afganistane įvykdė daug atakų ir nužudė šimtus žmonių. Kai kuriose vietovėse IS džihadistai taip pat kovojo su Talibanu.